Türk Sanat Müziğinin usta ismi Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlanacak

Türkiye'nin ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yaşarken uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitiren Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel defnedilmek üzere cenazesi Türkiye'ye getirildi. Ünlü sanatçı Yüksel Özel Bugün Salı günü ikindi namazına mütakip Yeniköy Merkez Camiinde düzenlenecek törenin ardından kılınacak cenaze namazından sonra Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Yüksel Uzel ilk albümünü 1983 yılında 'Bir Seni Bir Gülü Öptüm' adıyla yapan Uzel, özellikle Turgut Özal döneminde çok popüler oldu. Uzun yıllardır Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yaşıyordu.