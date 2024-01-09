Haberler Yaşam Haberleri Türk Sanat Müziğinin usta ismi Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlanacak
Giriş Tarihi: 9.1.2024 10:46 Son Güncelleme: 9.1.2024 11:14

Türk Sanat Müziğinin usta ismi Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlanacak

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden 74 yaşında hayatını kaybeden Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlanacak.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Türk Sanat Müziğinin usta ismi Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlanacak

Türkiye'nin ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yaşarken uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitiren Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel defnedilmek üzere cenazesi Türkiye'ye getirildi. Ünlü sanatçı Yüksel Özel Bugün Salı günü ikindi namazına mütakip Yeniköy Merkez Camiinde düzenlenecek törenin ardından kılınacak cenaze namazından sonra Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Yüksel Uzel ilk albümünü 1983 yılında 'Bir Seni Bir Gülü Öptüm' adıyla yapan Uzel, özellikle Turgut Özal döneminde çok popüler oldu. Uzun yıllardır Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yaşıyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" demişti.. İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı
Fatih Camisi'nde imamı ve hafızı bıçaklayan şüpheli gözaltında
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam
Halk TV’nın Adalet Bakanlığı’na iftirası elinde patladı!
Bakan Koca: MİT'in MOSSAD operasyonunda yakalanan kişi yabancı bir doktor değil!
Biden'a Gazze protestosu: Onların kanı sizin elinizde
Murat Kurum İstanbul'da yapılacakları açıkladı: İşten çıkarılanları geri alacağız
Hilafet kartviziti
Alperen Şengün'den tarihi başarı! NBA'de haftanın oyuncusu seçildi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Sanat Müziğinin usta ismi Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA