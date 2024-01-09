Türk Sanat Müziğinin usta ismi Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yaşarken uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitiren Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel defnedilmek üzere cenazesi Türkiye'ye getirildi. Ünlü sanatçı Yüksel Özel'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Yeniköy Merkez Camii'ne getirildi. Cenazede taziyeleri yıllar önce ayrıldığı eşi Ali Uzel, Kızı Arzu Uzel ile torunu Nur Kemal Maruki kabul etti.

Cenazeye sanat dünyasından Safiye Soyman, Demet Akbağ, Seren Serengil, dönemin İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu ve oğlu Murat Aksu çok sayıda seveni ve dostları katıldı.

Annesinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Arzu Uzel, "Sanatçı olmak herhalde Allah'ın en büyük lütuflarından birisi. Çünkü ancak sanatçı doğuluyor. Annem de sanatında olabilecek en iyi yere geldi. İnsanlar tarafından çok sevildi. Bana hem anne hem baba oldu. Bugün tek çocuk olarak hem kızı hem oğlu gibi davranmak durumunda oldum. En son 2010 yılında bir konseri olmuştu. Yaklaşık 25 senedir sahneye çıkmayan birisinin hala akıllarda güzel kalbiyle, sanatıyla hatırlanması benim için gurur verici" diye konuştu. Yüksel Uzel'in rahatsızlığının son dönemde arttığını belirten Arzu Uzel, "Annem 13 aydır akciğer kanserinden tedavi görüyordu. Son 10 gün ağırlaşmıştı. Huzur içinde, benim kollarımda son nefesini verdi. Allah'ta bana nasip etti ki hep onun yanında oldum. Onun çok duasını aldığım için huzurluyum." dedi.

Yüksel Uzel'in uzun yıllar önce boşandığı eşi Ali Uzel de eski eşini son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ankara'dan cenazeye gelen Ali Uzel, "Dünyanın en merhametli kadınıydı. Konuşurduk kendisiyle bir sıkıntımız yoktu. Sahnelere çıktığı dönem ayrıldık. Yine de peşini bırakmadım. Hep arkasındaydım" diye konuştu.

Sanatçı Yüksel Uzel ikindi namazına mütakip Yeniköy Merkez Camiinde düzenlenen törenin ardından kılınacak cenaze namazından sonra Yeniköy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Yüksel Uzel İlk albümünü 1983 yılında 'Bir Seni Bir Gülü Öptüm' adıyla yapan Uzel, özellikle Turgut Özal döneminde çok popüler oldu. Uzun yıllardır Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yaşıyordu.