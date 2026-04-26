Türk satranç dehası Yağız’a büyük övgü

İNGİLİZ basını, milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş'un başarısından övgüyle bahsetti. The Guardian gazetesi, 14 yaşındaki Erdoğmuş'un 2700 ELO (satranç derecelendirme sistemi) barajını aşarak dünya satranç tarihinde "bu seviyeye ulaşan en genç büyükusta" unvanını aldığını kaydetti. Dünya satrancının 1 numarası Magnus Carlsen başta olmak üzere Alireza Firouzja ve Dommaraju Gukesh, 2 bin 700 ELO barajını 16 yaşında aştı. Yiğit Erdoğmuş'un bir sonraki hedefinin ise 2900 Elo puanı olduğu belirtildi. Erdoğmuş'un bir sonraki müsabakası, 1-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek TePe Sigeman turnuvası olacak.