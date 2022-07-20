Türk sinemasının ünlü yönetmeni Erden Kıral’a veda

Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkari'de Bir Mevsim gibi pek çok filme imza atmış Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kıral (80), Antalya Kumluca'daki tedavi gördüğü özel hastanede geçirdiği beyin kanamasının ardından hayatını kaybetmişti.

Antalya'da hayatını kaybeden Ünlü yönetmen son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstarbul'a getirildi. Cenazesi İstanbul'a getirilen Ünlü yönetmen Erden Kıral için bugün (20 Temmuz Çarşamba günü) saat 10:.00'da sanatçı dostlarının da katılacağı Atlas Sinema müzesinde anma töreni düzenleniyor. Törenin ardından ünlü yönetmen Erden Kıral Teşvikiye Cami'nde kılınacak öğle namazından sonra Aşiyan Mezarlığında toprağa verilecek.

ERDAL KIRAN KİMDİR?

1942 yılında Gölcük'te doğan Kıral, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümünden mezun oldu. Çeşitli dergilerde sinema yazıları yazdı, dünya sinemasına ilişkin araştırmalar yaptı Birçok sinema festivalinde jüri başkanlığı ve üyeliği yapan Erden Kıral onlarca ödül kazandı. Kıral'ın imzasının bulunduğu filmler ise şöyle: Kumcu Ali Yaşar (1968), Kanal (1978), Bereketli Topraklar Üzerinde (1979), Hakkâri'de Bir Mevsim (1982), Ayna (1984), Dilan (1987), Av Zamanı (1988), Mavi Sürgün (1993), Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (1995), Ay Hikâyeleri (1996), Avcı (film, 1997), Baba (2000), Baba Evi (2001), Babam ve Biz (2002), Canım Kocacığım (2002), Yolda (2005),Vicdan (2008), Haliç (2010), Kuş (Yük) (2012), Gece (2014).