Türk tatilciler dönüş yolunda Yunanistan’ın Midilli Adası’nda mahsur kaldı

Giriş Tarihi: 21.03.2026 21:26

Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçiren Türk tatilciler, adada şap hastalığı salgını nedeniyle greve giden Midilli Çiftçileri'nin başlattığı eylemler nedeniyle Midilli Adası Limanı'nda mahsur kaldı.

SUAT SALGIN
Edinilen bilgiye göre; şu anda Midilli Limanı'nı ablukaya alan Yunanlı çiftçiler, limanın girişini ellerinde sopalarla kapattı. Limanın içinde de eylem yapan çiftçiler, Ayvalık ve Aliağa'ya dönmek isteyen feribotların iskeleden ayrılmasına engel olmaya çalışıyor. Son gelen bilgilere göre; çiftçilerin liman içindeki Türk tatilcilerinin sadece iki feribota doluşarak geri dönmesi koşuluyla Türkiye'ye dönmelerine izin verdikleri, ancak liman dışında kalan Türk tatilcilerin ise limana sokulmamalarına yönelik eylemlerini sürdürdükleri öğrenildi.

