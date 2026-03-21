Türk tatilciler dönüş yolunda Yunanistan’ın Midilli Adası’nda mahsur kaldı

Edinilen bilgiye göre; şu anda Midilli Limanı'nı ablukaya alan Yunanlı çiftçiler, limanın girişini ellerinde sopalarla kapattı. Limanın içinde de eylem yapan çiftçiler, Ayvalık ve Aliağa'ya dönmek isteyen feribotların iskeleden ayrılmasına engel olmaya çalışıyor. Son gelen bilgilere göre; çiftçilerin liman içindeki Türk tatilcilerinin sadece iki feribota doluşarak geri dönmesi koşuluyla Türkiye'ye dönmelerine izin verdikleri, ancak liman dışında kalan Türk tatilcilerin ise limana sokulmamalarına yönelik eylemlerini sürdürdükleri öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!