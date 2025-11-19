Türk Telekom - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroCup heyecanında Türk derbisi yaşanıyor!

BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda zirve mücadelesi veren iki temsilcimiz, grubun 8. haftasında karşı karşıya gelerek hem prestij hem de sıralama açısından büyük önem taşıyan bir maça çıkacak. Hem Türk Telekom hem de Beşiktaş GAİN, grupta şu an itibarıyla 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle yoluna devam ediyor. Türk Telekom 3. Beşiktaş GAİN ise 4. sırada yer alıyor. İşte, Türk Telekom - Beşiktaş Gain maçı canlı yayın bilgisi: