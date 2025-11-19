Haberler Yaşam Haberleri Türk Telekom - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroCup heyecanında Türk derbisi yaşanıyor!
Giriş Tarihi: 19.11.2025 16:05

BKT Avrupa Kupası (EuroCup) B Grubu'nda iki Türk temsilcisi, Avrupa sahnesinde ilk kez karşı karşıya geliyor! Liderlik yarışını yakından ilgilendiren bu kritik mücadelede, Türk Telekom kendi sahasında Beşiktaş Basketbol Takımı'nı ağırlayacak. İki formda takımın kozlarını paylaşacağı bu dev derbi için heyecan dorukta. Peki; Türk Telekom - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda zirve mücadelesi veren iki temsilcimiz, grubun 8. haftasında karşı karşıya gelerek hem prestij hem de sıralama açısından büyük önem taşıyan bir maça çıkacak. Hem Türk Telekom hem de Beşiktaş GAİN, grupta şu an itibarıyla 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle yoluna devam ediyor. Türk Telekom 3. Beşiktaş GAİN ise 4. sırada yer alıyor. İşte, Türk Telekom - Beşiktaş Gain maçı canlı yayın bilgisi:

TÜRK TELEKOM - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN?

BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun zirvesini belirleyecek Türk Telekom – Beşiktaş GAİN karşılaşmasının bilgileri:

Bilgi Detay
Organizasyon BKT Avrupa Kupası (EuroCup) - B Grubu 8. Hafta
Maç Türk Telekom - Beşiktaş GAİN
Tarih 19 Kasım 2025 Çarşamba
Saat 19.00
Yer Ankara Spor Salonu, Ankara

TÜRK TELEKOM - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Beşiktaş basketbol maçı TRT Spor ekranlarından canlı takip edilecek.

TAKIMLARDA SON DURUM

Türk Telekom: Grubun ilk iki maçındaki yenilgilerin ardından üst üste 5 galibiyet alarak güçlü bir geri dönüş yaptı. Son maçında Litvanya'da Lietkabelis'i 100-74 mağlup etti.

Beşiktaş GAİN: Son 6 maçında 5 kez galip gelerek Avrupa'daki yükselişini sürdürdü. Siyah-Beyazlılar, son maçında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 97-83'lük skorla geçti.

