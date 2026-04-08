Türk usulü kalp tamiri

Giriş Tarihi: 8.04.2026

İleri nefes darlığı nedeniyle günlük yaşamını sürdüremez hale gelen 69 yaşındaki Zülbiye Yahşi’nin kalbi durdurulmadan kalp kapakları tamir edildi. Bu yöntem dünyada ‘Made In Türkiye’ yani ülkemize özgü kalp kapağı tamir yöntemi olarak tanınıyor

GÜL KİREKLO
Daha önce 2 kez aort ve mitral kapak ameliyatı geçirmesine rağmen şikâyetleri bitmeyen 69 yaşındaki Zülbiye Yahşi için 3'üncü ameliyat ihtimali korkutucuydu. Devreye, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal ve ekibi girdi.

KÜÇÜK KESİ İLE...
Yahşi, "Dışarıdan bakıldığında bir şeyim yoktu ama nefes alamıyordum. İş yapamıyor, kısa mesafeleri bile yürüyemiyordum. Daha önce yaşadıklarım yüzünden çok korkuyordum. Göğüs altından küçük bir kesiyle ameliyat oldum. Çok rahat geçti, iyileşme sürecim de beklediğimden çok daha iyi oldu. Şu an rahatça hareket edebiliyorum" dedi.
Prof. Dr. Cengiz Köksal, "69 yaşında 3'üncü bir kalp ameliyatı gerçekten çok ciddi riskler barındırır. Riskleri azaltmak için kapağı değiştirmek yerine tamir etmeyi tercih ettik. Hastamızın 'triküspit kapağı'nı, kendi geliştirdiğimiz ve 'Made in Türkiye' ismini verdiğimiz 'mitralizasyon yöntemi'yle tamir ettik. Ayrıca ameliyatı sağ koltuk altından, endoskopik yöntemle ve kalbi durdurmadan gerçekleştirdik" diye konuştu.


İLERİ YAŞ HASTALARDA KULLANILIYOR
BU yöntemin özellikle ileri yaş ve daha önce kalp ameliyatı geçirmiş hastalar için büyük avantaj sağladığını belirten Prof. Dr. Köksal, şöyle dedi: "Küçük kesi, kalbi durdurmadan ameliyat ve kapak tamiri; teknolojinin bize sunduğu 3 büyük avantaj. Yaşı kaç olursa olsun, her hastaya özel planlama yapıyoruz. En çok faydayı da bu hasta grubu görüyor."

