Türk Yapımı Bilgisayar Oyunları – En Çok Oynanan, En İyi Türk Yapımı Savaş ve FPS Oyunları Listesi

En iyi Türk yapımı oyunlar 2022 yılı serileri hakkında detayları merak ediyorsanız, doğru adrestesiniz. Son yıllarda adından söz ettiren Türk PC oyunları içinde en beğenilenlerin ilk sırasında Türk Yapımı savaş oyunları ve Türk FPS oyunları vardır. Ayrıca mobilden oyun oynamak isteyenler için de Türk yapımı oyunlar günümüzde mevcuttur. Peki, Türk yapımı oyunlar mobil sürümleri nelerdir? Gelin ayrıntılara birlikte göz atalım.

En Beğenilen Türk Yapımı Savaş Ve FSP Oyunları

Teknolojinin gelişmesiyle hayatın her alanında büyük yer kaplayan sanal alem, oyun deyince akıllara ilk gelenlerden birisi haline gelmiştir. Genci, çocuğu hatta yetişkin bireylerin bile severek vakit geçirdiği online oyunlar arasında Türk yapımı oyunlar, bu oyunlar arasında sav ve FSP oyunları yer almaktadır. Özellikle son yıllarda oldukça beğenilen Türk yapımı savaş oyunları hayli ilgi görmektedir. Öyle ki, bazı Türk yapımı oyunları dünya çapında adını duyurmuş ve beğeni kazanmış, pek çok ülkede de oynamaktadır. Peki, bahsi geçen Türk yapımı savaş ve FSP oyunları nelerdir? Sizler için bu oyunların en beğenilenlerini şöyle listeledik;

• Remnants of Naezith

Türk oyun yapımcıları tarafından geliştirilmiş olan bu oyun , grafikleri ve sahip olduğu mekanikleri ile hayli beğenilmiştir. Oyundaki amaç, ana karakter Kayra'nın, eline geçen eski çağlardan kalma güçlü ve mistik bir ejderhanın kalıntılarını rakiplerin eline geçirmeden yok etmesine yardımcı olmak.

• Far Cry 1

Dünya genelinde oldukça beğenilen bir Türk Yapımı oyunu olan Far Cry 1, sadece ülkemizde değil dünya çapında büyük ilgi gördüğü için devam serileri de çıkmıştır. Oyun serileri öyle beğeni almıştır ki serinin üçüncü oyunu Far Cry 3 ödül bile almıştır.

• Mount & Blade: Warband

Adından hayli söz ettirmiş diğer bir Türk yapımı oyun ise Mount and Blade serisinin Warband sürümüdür. Dünya çapında sevilen ve isim yapmış Türk yapımı oyunlar arasında yer alan bu oyunda amaç, hem düşmanla mücadele ederken hem de taht kavgalarını kazanmak.

• Zula

Türk yapımı FPS oyunları içinde en beğenilen ve oynayan oyun olan Zula, hem android hem de iOS sürümü sayesinde oyun severlerin rahatça oyun keyfi çıkarabileceği oyunlardan. Oyundaki amaç tıpkı CS Go'da olduğu gibi savaş ve karşılıklı iki takımın mücadelesi. Bu oyunu hem PC hem de mobil üzerinden oynayabilirsiniz.

• Sabotaj

2017 yılında geliştirilip 2020 yılında piyasaya sürülen Türk yapımı bu oyun, yaklaşık 50 ülkede revaçta olan oyunlar arasında. Hem Türkçe hem de İngilizce dil seçeneği ile oynama Sabotaj'ım oyun amacı ve kuralları Zula ile Counter Strike oyununu anımsatmakta.

Türk Yapımı Mobil Oyunlar

Akıllı telefonların bir bilgisayardan çok daha iş gördüğü son zamanlarda, oyun severlerin mobil oyunları sıklıkla tercih ettiğini görmekteyiz. En sevilen Türk yapımı mobil oyunlar ise şunlardır;

• Kafa Topu

• 101 Okey Plus

• Fun Race 3D

• Manuganu

• Traffic Racer