Haberler Yaşam Haberleri Türk Yıldızları'ndan Çekya'da tarihi başarı
Giriş Tarihi: 22.9.2025 04:14

Türk Yıldızları'ndan Çekya'da tarihi başarı

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çekya'da düzenlenen "NATO Days" organizasyonunda "En İyi Gösteri Uçuşu" ödülünü kazandı.

AA
Türk Yıldızları’ndan Çekya’da tarihi başarı

Türk Yıldızları'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Çekya'da düzenlenen NATO Days organizasyonunda En İyi Gösteri Uçuşu ödülünü ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Yıldızları'ndan Çekya'da tarihi başarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz