Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri

Telsizle görüştüğü pilotlara teşekkür eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Festival çerçevesinde Türk Yıldızları bizlere konuk oldular. Türk Yıldızları'nı Merzifon semalarında büyük bir gururla, heyecanla ve coşkuyla izledik. Şunu çok iyi biliyoruz ki güçlü millet, güçlü devlet, güçlü ordu. Ordumuzun da en önemli güçlerinden birisi Türk Hava Kuvvetlerimiz. Onlar böyle semalarda uçtukça biz gurur duyacağız" diye konuştu. Masatlı, bu yıl kuruluşunun 30. yılını kutlayan Türk Yıldızları'na başarılar diledi.