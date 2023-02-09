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Giriş Tarihi: 9.2.2023 20:05 Son Güncelleme: 9.2.2023 20:48

Türkan Ailesinin 5 ferdi gözyaşları arasında defnedildi

Diyarbakır'da yaşanan depremde enkaz altında kalarak vefat eden Türkan Ailesinin ferdi, Savur'a bağlı Sürgücü Mahallesi'ne getirilerek defnedildi.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN

Diyarbakır Bağlar ilçesinde çöken Serin 2 Apartmandaki enkazın altında kalan Savurlu Türkan ailesinin cenazeleri Sürgücü köyüne getirilerek aile kabristanında gözyaşları arasında defnedildi.

Meydana gelen depremde çöken binanın altında kalan 40 yaşındaki Baba Ahmet Türkan, 40 yaşındaki Anne Rojdan Türkan çocukları 17 yaşındaki Sultan Türkan, 15 yaşındaki Jiyan Türkan ile 12 yaşındaki Bıryar Türkan hayatlarını kaybetti. 6 kişilik aileden 19 yaşındaki Baran Türkan enkaz altından sağ olarak kurtarılmıştı.


Depremzedelerin Cenazeleri bugün öğlenden önce dini vecibeleri yapıldıktan sonra Sürgücü aile kabristanında defnedildi.
Defne, Savur Kaymakamı Muhammed Kaya, AK Parti İl Başkan Vekili A.Vahap Alma, Teşkilat Başkanı Ahmet Özkan, Savur İlçe Başkanı Ensari Kavak ile siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş acılı aileyi son yolculuklarında yalnız bırakmadı.

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Türkan Ailesinin 5 ferdi gözyaşları arasında defnedildi
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