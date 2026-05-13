Türkçe kimliğimizin özgün vesikasıdır

TÜRK Dil Kurumu'nca (TDK), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Konferans Salonu'nda "749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri: Karaman Kızıl Elma Türkçe Ödülleri" programı düzenlendi. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dilimiz, milletimizin hafızasını diri tutan, kültürünü taşıyan, medeniyet düşüncesini, nesilden nesile aktaran bir hazine, milli kimlik ve karakterimizin özgün vesikasıdır" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ise dilin, milletin hafızası, kültürü, geçmişten geleceğe taşıyan en önemli payda olduğunu söyledi.