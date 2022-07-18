Haberler Yaşam Haberleri Türkçe Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: Türkçe Öğretmenliği taban puanları 2022
Giriş Tarihi: 18.7.2022 13:42

Türkçe Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: Türkçe Öğretmenliği taban puanları 2022

YKS sonuçlarının erişime açılmasıyla Türkçe Öğretmenliği bölümünde eğitim almak isteyen adaylar taban puanları arayışına çıktı. Puanlarına uygun okul ve bölümleri araştıran adaylar ÖSYM’nin duyurusuna göre; bu hafta içerisinde duyurulacak tercih kılavuzunu baz alarak işlem yapacak. Şimdi ise geçmiş yılların Türkçe Öğretmenliği taban puanları da kişilerin tercih listelerini hazırlamasında ön ayak oluyor. İşte Türkçe Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi...

Türkçe Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: Türkçe Öğretmenliği taban puanları 2022

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Türkçe Öğretmenliği taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Öğretmenlik alanından tercihlerini yapacak olan adaylar 'Türkçe Öğretmenliği taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Türkçe Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? Türkçe Öğretmenliği puanları 2022

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI, TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Türkçe Öğretmenliği taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

Geçen senenin ÖSYM ile açıklanan YKS tercih kılavuzuna göre Türkçe Öğretmenliği taban ve tavan puanları şöyle:

Türkçe Öğretmenliği 2018, 2019, 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 6+0
5+0
3+0
 6
5
3
 1.580
3.210
6.029
 417,60224
432,92749
421,01603
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 8+0
8+0
4+0
4+0		 8
8
4
4		 2.371
3.230
3.520
14.700		 407,76379
432,80589
432,87202
388,84925
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 4.855
4.790
6.142
8.990		 391,59167
422,98194
420,60309
400,30369
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 10.014
9.720
11.233
14.300		 374,74538
405,86946
406,73404
389,52797
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 10.607
8.760
10.530
10.500		 373,27046
408,44134
408,18151
396,66709
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 11.209
10.600
12.281
14.400		 371,84068
403,72496
404,63242
389,23641
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 55+2
55+2
55+2
55+2		 57
57
57
57		 11.950
9.080
7.454
7.590		 370,19593
407,58590
416,17526
404,21934


MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 12.044
10.100
10.910
12.300		 370,01744
404,81679
407,36997
392,92907
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 8+0
8+0
5+0
5+0		 8
8
5
5		 14.307
12.200
13.737
16.000		 365,64726
400,08664
401,85935
386,64524
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 14.643
15.600
16.288
13.100		 365,08886
393,78991
397,85082
391,59772
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
(Antalya) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
65+2
65+2		 52
62
67
67		 15.069
15.200
17.580
21.200		 364,28468
394,42676
396,01508
379,54167
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 8+0
9+0
9+0
10+0		 8
9
9
10		 15.290
11.600
12.345
9.950		 363,88586
401,48466
404,52026
398,09610
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
(İzmir)(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 15.451
13.100
15.034
17.400		 363,61696
398,30087
399,74540
384,57842
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
65+2		 62
62
62
67		 15.673
14.400
15.590
18.000		 363,28317
395,70959
398,87317
383,75805
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 16.146
15.900
18.694
30.200		 362,51164
393,25767
394,48145
369,91485
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 8+0
9+0
6+0
7+0		 8
9
6
7		 16.274
13.200
14.328
17.800		 362,31959
398,02967
400,84426
384,00099
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana)(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 16.298
15.900
18.253
18.200		 362,27798
393,33790
395,10963
383,45636
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 18.721
18.200
19.916
24.000		 358,57117
389,69119
392,87852
376,20941
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 19.314
17.600
20.782
23.300		 357,72978
390,62313
391,80059
376,98976
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 19.331
19.500
23.223
30.500		 357,70995
387,66918
388,83458
369,60948
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Samsun) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
55+2		 52
52
52
57		 20.283
16.900
19.541
22.700		 356,36992
391,67225
393,39311
377,77893
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 20.392
19.900
23.676
27.300		 356,23071
387,07193
388,31594
372,63511
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 21.228
21.200
24.468
29.400		 355,10750
385,27130
387,42866
370,64104
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 21.342
18.600
19.803
22.200		 354,96298
388,97310
393,02927
378,42069
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 21.378
20.700
23.243
26.600		 354,91382
385,93743
388,81084
373,41641
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
(Konya) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 22.844
22.600
25.742
 353,03612
383,40865
386,05660
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 23.423
22.000
25.217
33.300		 352,28806
384,18738
386,61722
367,16234
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
(Konya) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
80+2		 62
62
62
82		 23.482
21.900
23.359
27.900		 352,21918
384,38283
388,68250
372,06505
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya)(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 24.201
22.500
23.727
28.300		 351,29756
383,57519
388,27204
371,66021
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 24.827
23.100
26.465
33.200		 350,57566
382,81247
385,28099
367,27810
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 25.453
23.300
27.283
36.400		 349,89479
382,55973
384,48742
364,59159
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 26.084
24.300
27.673
33.700		 349,17595
381,35747
384,09526
366,89129
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 27.502
26.100
30.454
39.100		 347,57848
379,31548
381,40466
362,44492
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 27.503
26.200
31.302
 347,57560
379,14336
380,65008
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 27.545
25.900
25.355
27.900		 347,53619
379,45350
386,47037
372,05784
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 27.738
27.600
31.317
41.100		 347,33962
377,49776
380,63910
360,97405
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
70+2		 52
62
62
72		 29.066
27.300
32.030
39.800		 346,00914
377,84953
379,99665
361,86612
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 29.522
28.700
29.572
32.300		 345,53531
376,40843
382,28147
368,05802
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
70+2		 52
62
62
72		 29.545
27.500
29.474
33.100		 345,51588
377,63676
382,38298
367,37209
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 29.892
28.000
30.249
39.500		 345,17100
377,05224
381,58353
362,08918
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 30.416
26.000
29.763
35.700		 344,65454
379,35959
382,10626
365,15920
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 31.274
28.700
33.488
43.800		 343,81130
376,33511
378,73189
359,06960
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 31.546
32.100
32.465
40.400		 343,58256
372,96055
379,62029
361,43320
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 31.946
28.400
31.180
37.400		 343,24287
376,69754
380,77055
363,72559
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 32.257
29.200
32.415
41.100		 342,92942
375,90710
379,65343
360,92243
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 32.534
29.900
33.704
43.100		 342,64600
375,09491
378,54115
359,54478
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
(Erzurum) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 33.181
30.800
34.711
40.500		 342,04147
374,20956
377,72582
361,35558
ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 34.108
30.100
34.450
43.100		 341,24993
374,86779
377,93009
359,53528
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 34.238
31.200
34.775
43.700		 341,13730
373,79937
377,68237
359,10122
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
55+2
55+2
55+2		 52
57
57
57		 34.311
30.700
33.984
45.000		 341,06837
374,31351
378,31088
358,26242
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 34.381
30.700
34.710
44.700		 341,00113
374,33057
377,72605
358,44902
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 34.982
32.400
36.807
45.200		 340,47709
372,63436
376,00854
358,12603
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 35.384
31.300
35.081
47.100		 340,12869
373,70877
377,40402
356,87703
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 35.517
31.700
35.476
48.500		 340,02245
373,37828
377,07847
355,97945
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
70+2		 52
52
52
72		 35.852
31.900
36.401
46.900		 339,73885
373,12333
376,32633
357,01405
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 36.190
31.600
35.607
43.900		 339,44531
373,40759
376,97064
358,95029
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
(Konya) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 36.620
33.200
37.793
 339,06028
371,88918
375,23960
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
70+2		 52
62
62
72		 36.752
32.000
36.282
49.600		 338,95720
373,09631
376,42531
355,23987
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 36.828
32.100
36.110
49.700		 338,88801
372,91104
376,55857
355,20544
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
65+2		 52
52
52
67		 37.129
33.000
37.415
50.200		 338,65478
372,09172
375,53310
354,88291
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 41
37.292
34.300
38.118
44.500		 338,52117
370,80983
374,95946
358,59677
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 37.771
33.300
37.472
47.900		 338,11709
371,81173
375,48287
356,36380
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 38.242
34.000
39.280
53.200		 337,74014
371,09561
374,07661
353,05840
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
(Karaman) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2

 52
52

 38.256
34.900

 337,73151
370,28019
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 38.757
35.000
40.956
50.600		 337,32372
370,21949
372,87074
354,59587
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 39.243
34.500
38.669
50.700		 336,94456
370,60164
374,53197
354,57059
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 39.280
33.400
38.577
51.400		 336,91242
371,67313
374,59504
354,16325
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 39.474
34.500
39.294
56.200		 336,76078
370,67282
374,06566
351,31158
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 39.626
34.900
40.297
53.700		 336,65879
370,25183
373,34262
352,75584
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 39.748
34.800
40.470
56.700		 336,54940
370,34330
373,22439
351,05459
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
(Rize) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
70+2		 52
62
62
72		 40.000
34.400
38.884
50.900		 336,34185
370,74486
374,35490
354,41928
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 40.383
35.300
40.300
60.500		 336,03227
369,94082
373,34122
348,98292
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 40.462
35.900
41.419
49.200		 335,97151
369,42522
372,56086
355,49978
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 41.356
35.500
41.585
59.900		 335,31567
369,74205
372,42974
349,25340
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
(Kars) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 41.683
36.500
43.823
58.300		 335,05975
368,89072
370,84790
350,16293
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 42.144
36.200
42.465
69.400		 334,71782
369,14846
371,80685
344,50456
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 43.654
37.600
47.630
67.100		 333,57105
367,91672
368,28958
345,58457
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Gazimağusa)		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 7+0
7+0
3+0
3+0		 7
7
3
3		 45.557
40.800
51.871
92.800		 332,20542
365,33187
365,65789
334,50194
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
(KKTC)		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 7+0
15+0
13+0
15+0		 7
15
13
15		 46.183
49.700
73.648
115.000		 331,76389
358,90638
354,00707
326,42552
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
(KKKTC-GİRNE)		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 5+0
6+0
8+0
5+0		 5
6
8
5		 51.413
62.800
93.449
130.000		 328,28828
350,87728
345,58836
321,83853
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 34+0
30+0
12+0
 34
30
12
 53.442
45.500
76.833
 327,00400
361,79607
352,56682
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Lefkoşa)		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 20+0
15+0
8+0
5+0		 20
15
8
5		 69.076
64.700
77.875
109.000		 318,33602
349,78240
352,08850
328,42048
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 3+0
3+0
5+0
3+0		 3
3
5
3		 69.208
72.500
104.458
165.000		 318,26376
345,68477
341,31173
312,17279
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Girne)		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 3+0
3+0
5+0
5+0		 3
3
5
5		 70.836
81.800
105.585
141.000		 317,45135
341,16642
340,90294
318,53066
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
(KKKTC-Lefkoşa)		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 9+0
12+0
8+0
11+0		 9
12
8
11		 79.988
79.200
101.673
131.000		 313,19616
342,40302
342,35392
321,43587
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
(KKTC)		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 17+0
25+0
6+0
5+0		 17
25
6
5		 95.418
106.000
87.832
126.000		 306,72708
330,96801
347,81556
323,09886
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 42+0
42+0
28+0
24+0		 42
42
28
24		 103.085
77.800
147.909
133.000		 303,78481
343,12059
327,44317
321,02984
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 42+0
51+0
46+0
25+0		 42
51
46
21		 109.999
124.000
249.041
Dolmadı		 301,32659
324,61728
303,84274
Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 42+0
51+0
14+0
10+0		 42
51
14
10		 117.773
84.000
141.283
178.000		 298,72085
340,20108
329,33679
308,95250
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 40+0
45+0
31+0
31+0		 40
45
31
31		 149.607
111.000
123.739
154.000		 289,00442
329,32073
334,72791
314,94885
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Lefke)		 Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 2+0
10+0

 2
10

 149.888
188.000

 288,92911
306,39370
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
(KKTC)		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 31+0
30+0
13+0
20+0		 31
30
11
4		 179.530
159.000
Dolmadı
Dolmadı		 281,27854
314,09117
Dolmadı
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Lefkoşa)		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 10+0
15+0
12+0
25+0		 10
6
1
0		 223.715

Dolmadı
Dolmadı		 271,52591

Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)		 Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 2+0
2+0
2+0
2+0		 2
2
2
2		 241.714
139.000
146.381
230.000		 267,97535
319,73016
327,86224
297,83354
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Gazimağusa)		 Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 22+0
15+0
7+0
11+0		 22
9

0		 261.418

Dolmadı
Dolmadı		 264,27133

Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Gazimağusa)		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 6+0
6+0
7+0
16+0		 6
5

1		 285.586

Dolmadı
Dolmadı		 260,00250

Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
(KKTC)		 Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 9+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
(KKTC)		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 9+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
(KKTC)		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 13+0
13+0

 3
1

 Dolmadı


 Dolmadı
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 17+0
17+0

 4
5

 Dolmadı


 Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
(ÜSKÜP-Makedonya)		 Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 5+0
7+0
7+0
7+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
(ÜSKÜP-Makedonya)		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 2+0
3+0
3+0
3+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
(ÜSKÜP-Makedonya)		 Türkçe Öğretmenliği
(%25 İndirimli)		 SÖZ 3+0
5+0
5+0
5+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Girne)		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 15+0
23+0
20+0
30+0		 4
1
4
2		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Lefkoşa)		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 16+0
13+0
8+0
6+0		 9
7

0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkçe Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: Türkçe Öğretmenliği taban puanları 2022
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA