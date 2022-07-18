Türkçe Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: Türkçe Öğretmenliği taban puanları 2022

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Türkçe Öğretmenliği taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Öğretmenlik alanından tercihlerini yapacak olan adaylar 'Türkçe Öğretmenliği taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Türkçe Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? Türkçe Öğretmenliği puanları 2022
YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Türkçe Öğretmenliği taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
Geçen senenin ÖSYM ile açıklanan YKS tercih kılavuzuna göre Türkçe Öğretmenliği taban ve tavan puanları şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|6+0
5+0
3+0
—
|6
5
3
—
|1.580
3.210
6.029
—
|417,60224
432,92749
421,01603
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|8+0
8+0
4+0
4+0
|8
8
4
4
|2.371
3.230
3.520
14.700
|407,76379
432,80589
432,87202
388,84925
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|4.855
4.790
6.142
8.990
|391,59167
422,98194
420,60309
400,30369
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|10.014
9.720
11.233
14.300
|374,74538
405,86946
406,73404
389,52797
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|10.607
8.760
10.530
10.500
|373,27046
408,44134
408,18151
396,66709
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|11.209
10.600
12.281
14.400
|371,84068
403,72496
404,63242
389,23641
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|55+2
55+2
55+2
55+2
|57
57
57
57
|11.950
9.080
7.454
7.590
|370,19593
407,58590
416,17526
404,21934
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|12.044
10.100
10.910
12.300
|370,01744
404,81679
407,36997
392,92907
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|8+0
8+0
5+0
5+0
|8
8
5
5
|14.307
12.200
13.737
16.000
|365,64726
400,08664
401,85935
386,64524
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|14.643
15.600
16.288
13.100
|365,08886
393,78991
397,85082
391,59772
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
(Antalya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
65+2
65+2
|52
62
67
67
|15.069
15.200
17.580
21.200
|364,28468
394,42676
396,01508
379,54167
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|8+0
9+0
9+0
10+0
|8
9
9
10
|15.290
11.600
12.345
9.950
|363,88586
401,48466
404,52026
398,09610
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
(İzmir)(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|15.451
13.100
15.034
17.400
|363,61696
398,30087
399,74540
384,57842
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
65+2
|62
62
62
67
|15.673
14.400
15.590
18.000
|363,28317
395,70959
398,87317
383,75805
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|16.146
15.900
18.694
30.200
|362,51164
393,25767
394,48145
369,91485
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|8+0
9+0
6+0
7+0
|8
9
6
7
|16.274
13.200
14.328
17.800
|362,31959
398,02967
400,84426
384,00099
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana)(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|16.298
15.900
18.253
18.200
|362,27798
393,33790
395,10963
383,45636
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|18.721
18.200
19.916
24.000
|358,57117
389,69119
392,87852
376,20941
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|19.314
17.600
20.782
23.300
|357,72978
390,62313
391,80059
376,98976
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|19.331
19.500
23.223
30.500
|357,70995
387,66918
388,83458
369,60948
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Samsun) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
55+2
|52
52
52
57
|20.283
16.900
19.541
22.700
|356,36992
391,67225
393,39311
377,77893
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|20.392
19.900
23.676
27.300
|356,23071
387,07193
388,31594
372,63511
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|21.228
21.200
24.468
29.400
|355,10750
385,27130
387,42866
370,64104
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|21.342
18.600
19.803
22.200
|354,96298
388,97310
393,02927
378,42069
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|21.378
20.700
23.243
26.600
|354,91382
385,93743
388,81084
373,41641
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
(Konya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|22.844
22.600
25.742
—
|353,03612
383,40865
386,05660
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|23.423
22.000
25.217
33.300
|352,28806
384,18738
386,61722
367,16234
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
(Konya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
80+2
|62
62
62
82
|23.482
21.900
23.359
27.900
|352,21918
384,38283
388,68250
372,06505
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya)(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|24.201
22.500
23.727
28.300
|351,29756
383,57519
388,27204
371,66021
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|24.827
23.100
26.465
33.200
|350,57566
382,81247
385,28099
367,27810
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|25.453
23.300
27.283
36.400
|349,89479
382,55973
384,48742
364,59159
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|26.084
24.300
27.673
33.700
|349,17595
381,35747
384,09526
366,89129
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|27.502
26.100
30.454
39.100
|347,57848
379,31548
381,40466
362,44492
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|27.503
26.200
31.302
—
|347,57560
379,14336
380,65008
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|27.545
25.900
25.355
27.900
|347,53619
379,45350
386,47037
372,05784
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|27.738
27.600
31.317
41.100
|347,33962
377,49776
380,63910
360,97405
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
70+2
|52
62
62
72
|29.066
27.300
32.030
39.800
|346,00914
377,84953
379,99665
361,86612
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|29.522
28.700
29.572
32.300
|345,53531
376,40843
382,28147
368,05802
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
70+2
|52
62
62
72
|29.545
27.500
29.474
33.100
|345,51588
377,63676
382,38298
367,37209
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|29.892
28.000
30.249
39.500
|345,17100
377,05224
381,58353
362,08918
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Edirne) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|30.416
26.000
29.763
35.700
|344,65454
379,35959
382,10626
365,15920
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|31.274
28.700
33.488
43.800
|343,81130
376,33511
378,73189
359,06960
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|31.546
32.100
32.465
40.400
|343,58256
372,96055
379,62029
361,43320
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|31.946
28.400
31.180
37.400
|343,24287
376,69754
380,77055
363,72559
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|32.257
29.200
32.415
41.100
|342,92942
375,90710
379,65343
360,92243
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|32.534
29.900
33.704
43.100
|342,64600
375,09491
378,54115
359,54478
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
(Erzurum) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|33.181
30.800
34.711
40.500
|342,04147
374,20956
377,72582
361,35558
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|34.108
30.100
34.450
43.100
|341,24993
374,86779
377,93009
359,53528
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|34.238
31.200
34.775
43.700
|341,13730
373,79937
377,68237
359,10122
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
55+2
55+2
55+2
|52
57
57
57
|34.311
30.700
33.984
45.000
|341,06837
374,31351
378,31088
358,26242
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|34.381
30.700
34.710
44.700
|341,00113
374,33057
377,72605
358,44902
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|34.982
32.400
36.807
45.200
|340,47709
372,63436
376,00854
358,12603
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|35.384
31.300
35.081
47.100
|340,12869
373,70877
377,40402
356,87703
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|35.517
31.700
35.476
48.500
|340,02245
373,37828
377,07847
355,97945
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
70+2
|52
52
52
72
|35.852
31.900
36.401
46.900
|339,73885
373,12333
376,32633
357,01405
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|36.190
31.600
35.607
43.900
|339,44531
373,40759
376,97064
358,95029
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
(Konya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|36.620
33.200
37.793
—
|339,06028
371,88918
375,23960
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
70+2
|52
62
62
72
|36.752
32.000
36.282
49.600
|338,95720
373,09631
376,42531
355,23987
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|36.828
32.100
36.110
49.700
|338,88801
372,91104
376,55857
355,20544
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
65+2
|52
52
52
67
|37.129
33.000
37.415
50.200
|338,65478
372,09172
375,53310
354,88291
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|41
37.292
34.300
38.118
44.500
|338,52117
370,80983
374,95946
358,59677
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|37.771
33.300
37.472
47.900
|338,11709
371,81173
375,48287
356,36380
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|38.242
34.000
39.280
53.200
|337,74014
371,09561
374,07661
353,05840
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
(Karaman) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|38.256
34.900
—
—
|337,73151
370,28019
—
—
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|38.757
35.000
40.956
50.600
|337,32372
370,21949
372,87074
354,59587
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|39.243
34.500
38.669
50.700
|336,94456
370,60164
374,53197
354,57059
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|39.280
33.400
38.577
51.400
|336,91242
371,67313
374,59504
354,16325
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|39.474
34.500
39.294
56.200
|336,76078
370,67282
374,06566
351,31158
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|39.626
34.900
40.297
53.700
|336,65879
370,25183
373,34262
352,75584
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|39.748
34.800
40.470
56.700
|336,54940
370,34330
373,22439
351,05459
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
(Rize) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
70+2
|52
62
62
72
|40.000
34.400
38.884
50.900
|336,34185
370,74486
374,35490
354,41928
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|40.383
35.300
40.300
60.500
|336,03227
369,94082
373,34122
348,98292
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|40.462
35.900
41.419
49.200
|335,97151
369,42522
372,56086
355,49978
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|41.356
35.500
41.585
59.900
|335,31567
369,74205
372,42974
349,25340
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
(Kars) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|41.683
36.500
43.823
58.300
|335,05975
368,89072
370,84790
350,16293
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|42.144
36.200
42.465
69.400
|334,71782
369,14846
371,80685
344,50456
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|43.654
37.600
47.630
67.100
|333,57105
367,91672
368,28958
345,58457
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Gazimağusa)
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|7+0
7+0
3+0
3+0
|7
7
3
3
|45.557
40.800
51.871
92.800
|332,20542
365,33187
365,65789
334,50194
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|7+0
15+0
13+0
15+0
|7
15
13
15
|46.183
49.700
73.648
115.000
|331,76389
358,90638
354,00707
326,42552
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
(KKKTC-GİRNE)
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|5+0
6+0
8+0
5+0
|5
6
8
5
|51.413
62.800
93.449
130.000
|328,28828
350,87728
345,58836
321,83853
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|34+0
30+0
12+0
—
|34
30
12
—
|53.442
45.500
76.833
—
|327,00400
361,79607
352,56682
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Lefkoşa)
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|20+0
15+0
8+0
5+0
|20
15
8
5
|69.076
64.700
77.875
109.000
|318,33602
349,78240
352,08850
328,42048
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|3+0
3+0
5+0
3+0
|3
3
5
3
|69.208
72.500
104.458
165.000
|318,26376
345,68477
341,31173
312,17279
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Girne)
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|3+0
3+0
5+0
5+0
|3
3
5
5
|70.836
81.800
105.585
141.000
|317,45135
341,16642
340,90294
318,53066
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
(KKKTC-Lefkoşa)
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|9+0
12+0
8+0
11+0
|9
12
8
11
|79.988
79.200
101.673
131.000
|313,19616
342,40302
342,35392
321,43587
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|17+0
25+0
6+0
5+0
|17
25
6
5
|95.418
106.000
87.832
126.000
|306,72708
330,96801
347,81556
323,09886
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|42+0
42+0
28+0
24+0
|42
42
28
24
|103.085
77.800
147.909
133.000
|303,78481
343,12059
327,44317
321,02984
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|42+0
51+0
46+0
25+0
|42
51
46
21
|109.999
124.000
249.041
Dolmadı
|301,32659
324,61728
303,84274
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|42+0
51+0
14+0
10+0
|42
51
14
10
|117.773
84.000
141.283
178.000
|298,72085
340,20108
329,33679
308,95250
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|40+0
45+0
31+0
31+0
|40
45
31
31
|149.607
111.000
123.739
154.000
|289,00442
329,32073
334,72791
314,94885
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Lefke)
|Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|2+0
10+0
—
—
|2
10
—
—
|149.888
188.000
—
—
|288,92911
306,39370
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|31+0
30+0
13+0
20+0
|31
30
11
4
|179.530
159.000
Dolmadı
Dolmadı
|281,27854
314,09117
Dolmadı
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Lefkoşa)
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|10+0
15+0
12+0
25+0
|10
6
1
0
|223.715
—
Dolmadı
Dolmadı
|271,52591
—
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Vakıf)
| Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|2+0
2+0
2+0
2+0
|2
2
2
2
|241.714
139.000
146.381
230.000
|267,97535
319,73016
327,86224
297,83354
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Gazimağusa)
|Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|22+0
15+0
7+0
11+0
|22
9
—
0
|261.418
—
Dolmadı
Dolmadı
|264,27133
—
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Gazimağusa)
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|6+0
6+0
7+0
16+0
|6
5
—
1
|285.586
—
Dolmadı
Dolmadı
|260,00250
—
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|9+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|9+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|13+0
13+0
—
—
|3
1
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|17+0
17+0
—
—
|4
5
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
(ÜSKÜP-Makedonya)
|Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|5+0
7+0
7+0
7+0
|—
—
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
(ÜSKÜP-Makedonya)
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|2+0
3+0
3+0
3+0
|—
—
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
(ÜSKÜP-Makedonya)
|Türkçe Öğretmenliği
(%25 İndirimli)
|SÖZ
|3+0
5+0
5+0
5+0
|—
—
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Girne)
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|15+0
23+0
20+0
30+0
|4
1
4
2
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Lefkoşa)
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|16+0
13+0
8+0
6+0
|9
7
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı