Turkcell 5G ile 1500 km’den ameliyat

Turkcell gücündeki 5G teknolojisi, Türkiye'de sağlık alanında tarihi bir operasyona imkân sağladı. Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hastanın böbrek taşı ameliyatı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulunan uzman doktorlar tarafından yaklaşık 1500 kilometre uzaklıktan başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye'de yerli ve millî imkânlarla geliştirilen bir cihazla yapılan operasyon, aynı zamanda RIRS (Retrograd Intrarenal Cerrahi) yöntemiyle gerçekleştirilen dünyanın ilk uzaktan böbrek taşı ameliyatı olarak kayıtlara geçti. Operasyonda İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'ndan Tzevat Tefik ile Muş Devlet Hastanesi'nden Op. Dr. Rıfat Burak Ergül görev aldı. Her iki merkezde bulunan Turkcell 5G altyapısı sayesinde yüksek veri aktarım kapasitesi ve ultra düşük gecikme süresiyle operasyon eşzamanlı olarak yönetildi. Yaklaşık dört saat süren işlem, hastaya açık cerrahi müdahale uygulanmadan başarıyla tamamlandı.

5G DEVRİMİ

İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar, gerçekleştirilen operasyonun sağlık teknolojileri açısından önemli bir bilimsel adım olduğunu belirterek, "5G destekli bu operasyon, robot yardımlı cerrahi uygulamalarının farklı merkezlere başarıyla taşınabileceğini göstermesi açısından son derece önemli." dedi. Turkcell CEO'su Ali Taha Koç ise 5G teknolojisinin yalnızca iletişim alanında değil, yaşamın her alanında dönüşüm yarattığını vurguladı.