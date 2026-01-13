Türkçülük maskesi ile İsrail propagandası: Sözde haber sayfalarının karanlık yüzü deşifre oldu!

Sosyal medyadan milyonlarca kişiye ulaşan sözde haber sayfalarının karanlık yüzü deşifre oldu. Fon karşılığı içerik üreten hesapların İsrail lehine sistematik bir dezenformasyon faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı.
Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, AHaber'de anlattı. Fon karşılığı içerik üreten bu hesapların, "Türkçülük" ve "Milliyetçilik" maskesi altında İsrail lehine sistematik bir dezenformasyon faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, söz konusu haber sayfalarının 5. kol faaliyeti yürüttüğünü ve merkezlerinin yurt dışı olduğunu açıkladı.
AMAÇ DEVLET KURUMLARINA OLAN GÜVENİ SARSMAK
Fon karşılığı içerik üreten hesapların gençlerin zihnini bulandırdığı ve devlet kurumlarına olan güveni sarstığını belirten Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık bu kirli ağın tüm detaylarını tek tek açıkladı. Sosyal medyadaki sinsi yöntemin nasıl işlediğini detaylandıran Ali Murat Kırık şu ifadeleri kullandı:
İSRAİL VE ABD PROPAGANDASINA MARUZ KALIYORUZ
Bu yoğun takipçiye sahip hesaplar üzerinden gerçekleştiriliyor. Kendini haber hesabı olarak gösteren bazı sosyal medya hesapları söz konusu. Bunlar topluma dair, gündeme dair paylaşımlar yapıyorlar ve içlerine de aslında gizli gizli propagandist mesajlar sevk ediyorlar. Siz normal haber aldığınızı düşünürken bir anda İsrail ve Amerikan propagandasına maruz kalıyorsunuz. Bu hesaplar genelde Türkçülük maskesini kullanıyorlar, milliyetçi hesaplar olduklarını kendilerine lanse ediyorlar. Paylaşımları başlarda hep böyle; bu şekilde paylaştıktan sonra herkes 'bu hesap ülkesini seven bir hesap' diyor ama sonra operasyon başlıyor.
EŞ ZAMAN OPERASYON: HEPSİ AYNI ANDA DÜĞMEYE BASIYOR
Beş altı tane hesap var böyle. Bu hesaplar eş zamanlı bir şekilde, sanki birisi düğmeye basar gibi bu paylaşımları gerçekleştiriyor. İçerik aynı, mesaj aynı, görüntü aynı ama farklı kollardan gidiyor. Bunlara 5. kol faaliyeti de denilebilir. 1936 İspanya İç Savaşı döneminde ortaya atılan bu kavram, düşman gibi gözüken ama aslında içeriden casusluk yapan yapıları anlatır. Türkçü gibi gözüken bu hesaplar, tam tersi Türkiye aleyhine içerik üretiyor. Siz onu Türkiye lehine hesap gibi gördüğünüz için yapılan paylaşımlara 'aslında böyleymiş' noktasına geliyorsunuz.
MERKEZİ ABD… HEDEFİ İSE TÜRKİYE!
Hesapların yönetildiği merkezlerin Türkiye dışı olduğunu belirten Ali Murat Kırık, "X platformunun son şeffaflık açıklamasına göre hesabın hakkında kısmına tıkladığımızda bu hesapların nereden oluşturulduğunu ve yönetildiğini görüyorsunuz. Çoğu Amerika Birleşik Devletleri üzerinden yönetiliyor. Bu aslında kendilerini gizlemek ve Türkiye'de herhangi bir olay olduğunda izlerini kaybettirmek amacıyla yapılıyor. Artık fiziksel olarak casus aramanıza gerek yok; burada Türkiye'nin birliğini bozmak, psikolojik olarak vatandaşa üstünlük kurmak ve algıyı yöneterek halkın değerlerini, inançlarını ortadan kaldırma amacı güdüyorlar.
HEP AYNI SENARYO: GEZİ, 15 TEMMUZ, 6 ŞUBAT…
Gezi Parkı olaylarını hatırlayın, aynı olaylarla karşı karşıya kaldık. Olmamış olaylar, yaşanmamış görüntüler sosyal medyada servis edildi. Keza 15 Temmuz'da da aynısını gördük. 6 Şubat depreminde 'baraj patladı' denilerek büyük bir dezenformasyon yapıldı. Bu yüzden dijital okuryazarlık çok önemli. Bizler mutlaka kaynağı araştırmalıyız. Resmi kurum ve kuruluşların duyurularıyla bu içerikleri kıyaslamalıyız. Çünkü şu an sosyal medya, başta X olmak üzere, denetimsiz, kontrolsüz ve dijital casusluk faaliyetlerinin yürütüldüğü bir alan olarak karşımıza çıkıyor." diyerek konuşmasını tamamladı.
