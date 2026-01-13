Türkçülük maskesi ile İsrail propagandası: Sözde haber sayfalarının karanlık yüzü deşifre oldu!

EŞ ZAMAN OPERASYON: HEPSİ AYNI ANDA DÜĞMEYE BASIYOR

Beş altı tane hesap var böyle. Bu hesaplar eş zamanlı bir şekilde, sanki birisi düğmeye basar gibi bu paylaşımları gerçekleştiriyor. İçerik aynı, mesaj aynı, görüntü aynı ama farklı kollardan gidiyor. Bunlara 5. kol faaliyeti de denilebilir. 1936 İspanya İç Savaşı döneminde ortaya atılan bu kavram, düşman gibi gözüken ama aslında içeriden casusluk yapan yapıları anlatır. Türkçü gibi gözüken bu hesaplar, tam tersi Türkiye aleyhine içerik üretiyor. Siz onu Türkiye lehine hesap gibi gördüğünüz için yapılan paylaşımlara 'aslında böyleymiş' noktasına geliyorsunuz.