Türkiye 100’üncü yılında ilk Türk astronot uzayda! İlk Türk astronotun uzay yolculuğu başladı...

İlk Türk astronot olan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Albay Alper Gezeravcı, Türkiye saatiyle 00.49'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatıldı. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca 13 farklı deneyi gerçekleştirecek. Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim görevi için 36 bin aday arasından seçildi.
4 KİŞİLİK YOLCULUK
ABD'nin Teksas eyaletinde gördüğü eğitimle uzay yolculuğuna hazırlanan Gezeravcı'nın uzay yolculuğunda kendisi dışında ABD ve İspanya'yı temsilen Michael Lopez Alegria, İtalya Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına İsveçli Marcus Wandt yer aldı.
YANINDA TÜRK BAYRAĞI GÖTÜRDÜ
Albay Alper Gezeravcı, uzay yolculuğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine verdiği Türk Bayrağı, kendi aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait objeleri yanında götürdü. Türkiye'nin uzay yolculuğu için İstanbul Taksim Meydanı ve Ankara Kızılay Meydanı'nda alanlar oluşturuldu.
VATANDAŞLAR İZLEDİ
Türkiye'nin milli uzay yolculuğunu izlemeyen isteyen vatandaşlar da İstanbul Taksim Meydanı'nda oluşturulan alana akın etti. Nefeslerin tutulduğu anlarda vatandaşlar büyük bir heyecanla Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu izledi.
00.49'DA UZAY YOLCULUĞU BAŞLADI
İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkan Selçuk Bayraktar, BAYKAR Genel Müdür Haluk Bayraktar ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun uzay yolculuğunu Beyoğlu Taksim Meydanı'nda oluşturulan alanda izledi. Saatin 00.49'u gösterdiğinde nefesler tutuldu ve büyük bir heyecanla Türkiye'nin insanlı uzay misyonu kapsamında Türk astronot Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu uzay kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı.
"GÖK VATANDA HÜR VE BAĞIMSIZ OLMAK İÇİN"
Programda konuşan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Milli teknoloji hamlesiyle göklerde yürüttüğümüz havacılıkta akamete uğramış serüvenimizin yeniden direnişi olan insansız hava araçlarına verdiğimiz mücadele ve onun ötesinde de uzayda atılacak adımlar bu serüvenin şahlanışını göstermektedir. Bunlar milli uzay programı kapsamında kendi uydularını tamamlayıp fırlatmayı başardı. Bugün de ilk astronotumuz uzaya gidecek. Bütün bu emek gök vatanda hür ve bağımsız olmamız yürütüldü. Ülkemizin güçlü yarınları için yürütüldü. Bugün de tarihi bir ana tanıklık etmek için buradayız. Bizler özel girişim olarak ilk uydumuzu bu sene uzaya fırlatmış olacağız" dedi.