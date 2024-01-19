Türkiye 100’üncü yılında ilk Türk astronot uzayda! İlk Türk astronotun uzay yolculuğu başladı...

"GÖK VATANDA HÜR VE BAĞIMSIZ OLMAK İÇİN"

Programda konuşan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Milli teknoloji hamlesiyle göklerde yürüttüğümüz havacılıkta akamete uğramış serüvenimizin yeniden direnişi olan insansız hava araçlarına verdiğimiz mücadele ve onun ötesinde de uzayda atılacak adımlar bu serüvenin şahlanışını göstermektedir. Bunlar milli uzay programı kapsamında kendi uydularını tamamlayıp fırlatmayı başardı. Bugün de ilk astronotumuz uzaya gidecek. Bütün bu emek gök vatanda hür ve bağımsız olmamız yürütüldü. Ülkemizin güçlü yarınları için yürütüldü. Bugün de tarihi bir ana tanıklık etmek için buradayız. Bizler özel girişim olarak ilk uydumuzu bu sene uzaya fırlatmış olacağız" dedi.