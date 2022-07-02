Haberler Yaşam Haberleri Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye ABD milli maç hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 2.7.2022 09:15

Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye ABD milli maç hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye ABD milli maç hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye kadın voleybol takımı Milletler Ligi 3. hafta dördüncü ve sonuncu maçına çıkacak. İlk maçta Kanada karşısında 3 – 1 yenilgiyle ayrılan Filenin Sultanları, daha sonra Hollanda’yı ve grup ikincisi Japonya’yı mağlup etti. Alacağı sıralama ile daha iyi bir eşleşme elde etmek istiyor. Bu sebeple Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Şu an 6’nci sırada yerini konumlamış durumda. Peki, Milli maç Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

Filenin Sultanları Milletler Ligi maçlarına devam ediyor. 3. haftanın son mücadelesinde ABD ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Kanada'ya yenildikten sonra Hollanda ve Japonya'yı deviren Filenin Sultanları, yaralarını sardı. Hali hazırda 7 galibiyet 4 mağlubiyeti bulunan milli takım, üst sıralara çıkmak istiyor. Vatandaşlar da Türkiye ABD maçı ne zaman, saat kaçta sorularını yöneltiyor. Peki, Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar!

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ABD voleybol maçı 2 Temmuz (Cumartesi) 23.00'da oynanacak.

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ABD maçı TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

29 Haziran 2022 / Kanada - Türkiye maçı

30 Haziran 2022 / Türkiye – Hollanda maçı

1 Temmuz 2022 (gece) / Türkiye – Japonya maçı

2 Temmuz 2022 / Türkiye – ABD maçı

MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1 – ABD 9 1

2 – Brezilya 9 - 2

3 – Japonya 8 - 2

4 – İtalya 8 - 2

5 – Çin 7 - 4

6 – Türkiye 7 - 4

7 – Sırbistan 7 - 4

8 – Tayland 5 - 5

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Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye ABD milli maç hangi kanalda, saat kaçta?
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