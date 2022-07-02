Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye ABD milli maç hangi kanalda, saat kaçta?

Filenin Sultanları Milletler Ligi maçlarına devam ediyor. 3. haftanın son mücadelesinde ABD ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Kanada'ya yenildikten sonra Hollanda ve Japonya'yı deviren Filenin Sultanları, yaralarını sardı. Hali hazırda 7 galibiyet 4 mağlubiyeti bulunan milli takım, üst sıralara çıkmak istiyor. Vatandaşlar da Türkiye ABD maçı ne zaman, saat kaçta sorularını yöneltiyor. Peki, Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar!