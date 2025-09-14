Türkiye - Almanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 12 Dev Adam EuroBasket 2025 final maçı için sahaya iniyor!

12 Dev Adam, 24 yıl aranın ardından altın madalya için sahaya iniyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı dünkü Yunanistan galibiyetinin ardından bugün final için Almanya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler Türkiye - Almanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, ? 12 Dev Adam EuroBasket 2025 final maçı saati ve canlı yayınlanacağı kanal;
EUROBASKET TÜRKİYE - ALMANYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Almanya final maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'da TRT1'de canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşma, Türkiye'nin farklı şehirlerinde dev ekranlarda da yayınlanarak basketbol coşkusunu milyonlara taşıyacak.
TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca TRT'nin dijital platformları üzerinden de maçı izlemek mümkün olacak. Böylece basketbol severler, şampiyonluk heyecanını şifresiz takip edebilecek.
12 DEV ADAM 24 YIL ARADAN SONRA FİNALDE!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Milliler şampiyonluk için Almanya ile kozlarını paylaşacak.
ALMANYA VE TÜRKİYE 7 MAÇTAN GALİP AYRILDI
A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.
A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Milliler, EuroBasket 2025'te peş peşe çıktığı 8 karşılaşmayı kazanarak en uzun galibiyet serisine imza attı.