Türkiye - Almanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 12 Dev Adam EuroBasket 2025 final maçı için sahaya iniyor!

TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca TRT'nin dijital platformları üzerinden de maçı izlemek mümkün olacak. Böylece basketbol severler, şampiyonluk heyecanını şifresiz takip edebilecek.

12 DEV ADAM 24 YIL ARADAN SONRA FİNALDE!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Milliler şampiyonluk için Almanya ile kozlarını paylaşacak.