Türkiye analık izninde ilk 10 ülke arasında

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meclis'te yasalaşan yeni Sosyal Hizmetler Kanunu ile Türkiye'nin "aile dostu ekosistem" hedefinde tarihi bir reform sürecine girdiğini belirtti. Bakan Göktaş, konuk olduğu televizyon yayınında, çalışan anneler için Sosyal Hizmetler Kanunu ile doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılırken babalık izninin de işçi ve memurlar arasında eşitlenerek 10 güne yükseltildiğini belirtti. Bakan Göktaş, "Annelik iznine baktığımızda OECD ülkelerinin ortalaması 18 hafta. Biz bunun çok gerisindeydik. Yeni düzenlemeyle beraber ilk 10'dayız ve OECD ülkelerinde annelere destek olan, analık izni dediğimiz çalışan annelerine yönelik bu desteğimizi en çok destekleyen ülkelerinden biri olduk" dedi. Göktaş, halihazırda izinde olan ve 24 haftayı tamamlamamış annelerin, işe dönmüş olsalar dahi 10 gün içinde başvuru yaparak ek 8 haftalık süreden yararlanabileceği müjdesini verdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!