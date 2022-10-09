TÜRKİYE ANGOLA MAÇI CANLI İZLE | Türkiye Angola final maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Ampute milli takım final maçı canlı izle!

Türkiye Angola maçı için heyecan dorukta! Ampute Futbol Dünya Kupası yarı final maçında Özbekistan'ı yenen Ampute Milli Futbol Takımımız, finalde Angola ile eşleşti. Ay yıldızlıların mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, Türkiye Angola final maçı canlı izle kanalı bilgisine erişmek istiyor. Bu noktada ''Türkiye Angola maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, Türkiye Angola final maçı canlı izle kanalı ve maça dair ayrıntılı bilgiler…

TÜRKİYE ANGOLA AMPUTE FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Ampute Milli Futbol Takımımız, yarı final maçında Özbekistan'ı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Türkiye, final maçında Angola ile kozlarını paylaşacak. İşte, Türkiye Angola Ampute final maçı canlı yayın kanalı, saati ve tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler…