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Giriş Tarihi: 4.3.2023 18:00 Son Güncelleme: 4.3.2023 18:17

Türkiye Arıcılık Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği  tarafından bu yıl  10'ncusu düzenlenen Türkiye Arıcılık Fuarı İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı.5 Mart'a kada açık kalacak fuarda arıcılık sektöründen 50 katılımcı firma ile 10 bin arı üreticisi yer alıyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Türkiye Arıcılık Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Fuarın amacının arıcıların yeni ürünleri tanıyıp, ekipman ile arı sağlığını olumsuz etkileyen etkenlerle mücadele için üretilen ürünlerin tanıtımının sağlamak olduğunu belirten Türk Arıcılık Fuarı Organize Sorumlusu Anıl Engin "Bu fuar arıcıların yeni ürünleri tanıyıp geleneksellikten modern üretime geçişlerini sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. Arı üreticilerinin yenilikleri takip etmelerini sağlıyoruz. Büyük ilgi görüyor. Balkan ülkelerinden Türk Cumhuriyetlerinden otobüslerle gelenler oluyor. Arıcılık sektörüne büyük katkı sağlıyor" dedi.

Arıcılık Fuarında üretimi desteklemek ve sağlıklı arıların sürdürebilirliğini arttırmak amacıyla 4 ürünle katıldıklarını belirten Beykoz Kimya Yöneticisi Musa Hamarat "Arı fuarında güvenli ürün, sağlıklı arı ve kaliteli bal üretiminin sağlanması için arıcıların önemli sorunu olan Varroa arı zararlısı ile mücadele solüsyonlarını ürettik. Beykoz kimya olarak arıcıların organik 4 ürünle çözüm ortakları olarak Fuara katıldık. Özellikle 47.Akmandia Dünya Arıcılık Kongresi' ne sunmuş olduğumuz sektörün hem akademik hem de filen arıcılık yapan otoriteleri tarafından dikkat çeken kovan hijyeni solüsyonumuz portesiyum olarak kabul edildi. Arıcılık sektöründe kronik sorunlara çözüm ortağı olabilecek dört ürünle katıldık. Arıcı ekipmanı ve kovan ekipmanları hijyeni solüsyonları üretildi. Varroa savaşçıları olarak Varroa zararlısına karşı Kekik vet Solüsyonu ürettik. Losyonlarımız Bağışıklık hususunda kraliçe arının desteklenmesi yumurta veriminin arttırılması yardımcı olacaktır" diye konuştu

Beykoz Kimya Yöneticisi Dr. Ahmet Emre Alp ise "Yeşil Avrupa Birliği'nin yaptığı çağrı ile tarımda ve arıcılıkta organik ürünlere dönülmesi aciliyet göstermiştir. Ülkemizdeki tarım ve arıcılıkta organik ürünlerin kullanılmasını önerip teşvik ediyor. AB ve dünya genelinde arıcıların baş belası olan Varroa mücadelesinde daha etkili ve organik solüsyonları yerli olarak üreterek bu soruna yardımcı oluyoruz" dedi.

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Türkiye Arıcılık Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
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