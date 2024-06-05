Türkiye-Azerbaycan dostluğuna öğretmen eli: Kardeş ülkenin öğrencileriyle gönül bağı kuruldu

Eskişehir'de Avukat Mail Büyükerman İlkokulu'nda öğretmen olan Seda Gökmen (41) iki ay önce öğrencilerine ülkenin komşuları, mektup ve tebrik kartı yazma konularının pekiştirmek amacıyla bir adım attı. Öğrencilerinin ilk mektup ve tebrik kartlarını Azerbaycanlı kardeşlerine göndermesi için ilk önce Instagram'dan çok önceden takibe aldığı Azerbaycanlı ilkokul öğretmeni Günel Ekber ile iletişime geçti. Azerbaycanlı öğrencilerin iletişim bilgilerini öğretmenlerinden alan Seda öğretmen kolları sıvadı. Öğrencilerine bir ay boyunca mektup yazma kurallarını emek vererek öğretti. Sonunda her bir öğrencisi hediyelerle birlikte Azerbaycanlı öğrencilere mektupları kargoyla postaladı.

"İÇİMİZİ ISITTINIZ SEDA ÖĞRETMENİM"

Mektuplar Azerbaycan'a ulaştığında sınıfta mektupları açan ilkokul öğretmeni Günel Ekber, çocukların hayatlarında ilk defa aldığı mektuplara verdiği tepkileri ve mutluluklarını Instagram hesabından paylaşınca Azerbaycan-Türkiye dostluğunu pekiştiren bu duygu dolu anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı. Eskişehir'deki öğrencilere ve öğretmen Seda Gökmen'e teşekkür eden Ekber, "İçimizi ısıttınız Seda öğretmenim. İnşallah bir gün Eskişehir'de görüşmek ümidiyle" notunu da düştü.

"HEYECANLARINA ORTAK OLMAK BİZİ BURADA AĞLATTI"

SABAH, Azerbaycan-Türkiye arasında öğrencilerin gönül bağını pekiştiren bu projeye imza atan Seda öğretmen ile görüştü. Seda öğretmen, öğrencilerin ve kendisinin bu mektup projesi sonrasında neler hissettiğini anlattı. Seda öğretmen, "Öğrencilerimizle birlikte derslerdeki kazanımlar kapsamında farklı bir etkinlik yapmayı planladık. Bunlardan biri Türkçe kazanımlarından tebrik kartı ve mektup yazma etkinliği bir diğeri Hayat Bilgisi kapsamındaki komşu ülkeler konusuydu. Ben Azerbaycan'a sevgisi ve ilgisi olan bir öğretmen olarak mektubu Azerbaycan'a göndermeyi uygun buldum. Lisede İngilizce yazışmalar aklıma geldi. Ve ben de 'Neden bir Türk milletine, Türk kardeşimize gitmesin mektuplar?' diye düşünüp böyle bir yola çıktık. Hem kendilerini ifade etmek için yazım ve imladaki hatalarını düzeltmeyi öğretmek olsun hem de kardeş bir ülkenin varlığından haberleri olsun, onlara karşı bir sevgi bağı oluşsun istedim.

Azerbaycan'daki öğretmenimizden rica eder etmez, kırmadı beni. Hemen mektuplaşma konusunu kabul etti, öğrenci listesini gönderdi. Bir ay boyunca mektup yazma kurallarını doğru uygulamak, duygu ve düşüncülerini doğru aktarmak, yazım ve imla kurallarını pekiştirmek gibi pek çok beceri üzerinde öğrencilere emek verdim. Sonunda hediyelerimizin de olduğu bir kutunun içine umutlarımızı da koyarak mektupları Azerbaycan'a gönderdik" şeklinde konuşuyor.

"BEN DE MEKTUP ARKADAŞIMI GÖRMEK İSTİYORUM'

Seda öğretmen Azerbaycanlı meslektaşı Günel Ekber'in mektupları aldığı anda çektiği videoyu sosyal medya platformlarından paylaşmasından sonra yaşananları ise şöyle anlatıyor: "Azerbaycan'daki öğretmenimiz kargo eline ulaştığından küçük bir video hazırlayıp sosyal medyadan paylaştı. Onların kargoyu aldıktan sonra mektuplara gösterdiği ilgi bizler için tarifsiz bir mutluluktu. Kutuyu açtıkları anların videosu pek çok sosyal medya platformunda binlerce beğeni ve yorum aldı. Azerbaycan'daki öğrencilerin heyecanına ortak olmak bizi de burada ağlattı. İki gündür aldığım beğeniler ve mesajlar ayrıca kardeş Azerbaycan'dan gelen takdir dolu yorumlara teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizle dün karşılıklı olarak Azerbaycan'daki öğrencilerle karşılıklı görüşme yaptık. O sevinci, o mutluluğu size anlatamam. Çığlıklar içerisinde her bir öğrencim kendi mektup arkadaşını canlı bağlantıda ilk kez görme şansı elde etti. Muhteşemdi. Çok mutlu oldular, kuş gibiydiler. Herkes 'Ben de mektup arkadaşımı görmek istiyorum' diyordu."

"BİZİM AMACIMIZ GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURMAKTI, ŞU AN SEVGİ DENİZİNE DÖNÜŞTÜ"

Seda öğretmen Azerbaycan ile Türkiye dostluğunda öğretmen ve öğrenciler arasında kurulan gönül bağı sonucu bir de müjde veriyor: "Bugün sabah bir haber aldım. Belki Azerbaycan'a gidebilme ihtimalimiz var. Henüz belli olmamasına rağmen 'Çocuklar ne zaman gidiyoruz?' demeye başladılar. Amacım bunu da bir projeye dönüştürebilmek. Zaten ilk amacım da buydu. Orada pek çok Türki cumhuriyet var ve bunlara ulaşmak, ulaştırabilmek istiyorum. Ancak Azerbaycan Türkçesi bize çok daha yakın olduğu için ilk onlardan başladık. Bizim amacımız gönül köprüsü kurmaktı, şu an sevgi denizine dönüştü. Bu fikrin sevileceğini düşünmüştüm fakat bu kadar büyüyeceğini inanın biz de düşünmedik. Daha önce pek çok proje ve etkinliğim oldu, bu kadar ses getireni ilk kez oluyor."

"AZERBAYCAN'A GİDEBİLMEK DE BİR HAYAL EN KISA SÜREDE GERÇEK OLMASINI UMUT EDİYORUZ"

Sözlerine devam eden Seda öğretmen son olarak şunları söylüyor: "Onların videoyu paylaştıktan sonra görüntülerini görünce biz de çok duygulandık. Ben de çocuklara örnek olması adına bir mektup yazdım ve Azerbaycanlı öğretmenimiz o mektubu okurken ağlıyordu. Ben de çok duygulandım. Ben Azerbaycan'ın Türkiye'ye olan aşkını hep biliyordum. Bunu bu kadar canlı görmek bizi çok mutlu etti. Azerbaycanlı öğrencilerden biri 'Çok güzel bir davranıştı bu. Beni Türkiye'ye davet etmiş, ben de onu Azerbaycan'a davet etmek istiyorum' diyor. Küçücük umutlar kocaman şeylere sebebiyet oldu. İki sınıfın bir araya gelmesi için sponsor olmak isteyenler var. Bakanlıklardan ulaşmaya ve olgunlaştırmaya çalışanlar var. Azerbaycan'a gitmeyi çok arzu ederiz. Sosyal medya platformlarında bizi Azerbaycan'a götürmesi için THY etiketleyerek paylaşım yapanlar da çoktu. Şimdilik bunlar hayal ama biz mektup yazarken de çok güzel hayaller kurmuştuk, hayallerimiz gerçeğe kavuştu. Azerbaycan'a gidebilmek de bir hayal en kısa sürede gerçek olmasını umut ediyoruz."