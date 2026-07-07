Türkiye Barolar Birliği’nden skandal disiplin kararı: Avukat Çimen’in sözleri ifade özgürlüğü sayılmadı

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, Konya Barosu'na kayıtlı Avukat Ayşenaz Çimen hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle disiplin soruşturması açılmasına karar verdi. Daha önce Konya Barosu Yönetim Kurulu'nun verdiği "disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığı" kararı kaldırılırken, TBB, soruşturmaya konu ifadelerin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı değerlendirmesinde bulundu.

ÇİMEN: TEBLİGAT ELİME ULAŞTI

SABAH'a konuşan Avukat Ayşenaz Çimen, yaklaşık iki yıl önce İstanbul Barosu seçimleri öncesinde X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin soruşturması izni verildiğini söyledi. Paylaşımının ardından bir Türkiye Barolar Birliği delegesi tarafından şikâyet edildiğini belirten Çimen, Konya Barosu'nun dosyada disiplin soruşturmasına gerek görmediğini, ancak bu karara yapılan itiraz üzerine dosyanın Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun gündemine geldiğini ifade etti. Çimen, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu paylaşımımı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmedi ve disiplin soruşturması açılmasına karar verdi." dedi.

"BAROLARDAKİ PKK YAPILANMASINA DİKKAT ÇEKTİM"

Soruşturmaya konu edilen paylaşımının içeriğini de anlatan Çimen, baro seçimleri öncesinde yayımladığı videoda bazı barolardaki PKK yapılanmalarına dikkat çektiğini söyledi. Çimen, o dönemde İstanbul Barosu başkan adaylarından İbrahim Kaboğlu'nun listesindeki çok sayıda avukatın Abdullah Öcalan'ın avukatları veya onların avukatları olduğunu ileri sürdüğünü belirterek, bu nedenle kamuoyunu uyarmaya çalıştığını ifade etti.

"TERÖR ÖRGÜTLERİN BAROLARDA FALİYET GÖSTERMESİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Karara tepki gösteren Çimen, açıklamalarının Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini savunmaya yönelik olduğunu belirterek şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş değerlerine sahip çıkmak, PKK terör örgütünün ve bölücü grupların baroları bir sivil alan olarak kullanmasının tehlikelerine dikkat çekmek ifade özgürlüğü olarak görülmedi. Buna rağmen bu yapıların barolarda faaliyet göstermesi görmezden geliniyor."

ŞİKÂYETİN GEREKÇESİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI OLDU

Dosyaya göre şikâyetçi Avukat Fatma Hoşgör Tekeşin, İstanbul Barosu'na kayıtlı olduğunu, kadın hakları alanında çalışmalar yürüttüğünü ve Türkiye Barolar Birliği delegesi seçildiğini belirterek, Ayşenaz Çimen'in sosyal medya paylaşımlarında kendisini ve İstanbul Barosu yönetimini "PKK sempatizanı", "PKK yapılanması" ve "cübbeli terörist" gibi ifadelerle hedef gösterdiğini ileri sürdü. Şikâyet dilekçesinde, söz konusu ifadelerin kişilik haklarını zedelediği, mesleki itibarına zarar verdiği ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği savunuldu. Konya Barosu'nun kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırılarak Ayşenaz Çimen hakkında disiplin kovuşturması açılmasına karar verildi.

ÇİMEN: PAYLAŞIMLARIM BİREYSEL İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA

Savunmasında yaptığı açıklamaların gazetecilik ve basın faaliyetleri kapsamında olduğunu belirten Çimen, sosyal medya paylaşımlarının avukatlık faaliyetinin bir parçası olmadığını, bireysel ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Çimen ayrıca Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına atıfta bulunarak eleştirilerinin disiplin soruşturmasına konu edilemeyeceğini savundu.

KARŞI OY: SERT ELEŞTİRİLER DİSİPLİN CEZASI GEREKTİRMEZ

Karara karşı oy kullanan TBB Genel Sekreteri Avukat Ahmet Erdem Ekmekçi ile Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Talat Göğebakan ise disiplin hukukunun ifade özgürlüğünü daraltacak şekilde uygulanmaması gerektiğini savundu. Karşı oy gerekçesinde, şikâyete konu ifadelerin nezaket sınırlarını zorlayabileceği ancak kamusal tartışma kapsamında değerlendirilmesi gereken sert siyasi ve kurumsal eleştiriler niteliğinde olduğu ifade edildi. Karşı oy yazısında ayrıca, demokratik toplumlarda rahatsız edici veya ağır ifadelerin tek başına disiplin yaptırımını gerektirmeyeceği, bu tür sözlere verilecek cevabın cezalandırma değil karşı görüş ve eleştiri olması gerektiği vurgulandı.