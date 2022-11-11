Türkiye Belçika basketbol maçı canlı izle! FIBA Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Belçika basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Belçika basketbol maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati ile araştırılıyor. 12 Dev Adam Dünya Kupası için kader maçına çıkıyor. Taraftarların desteğini alacak kırmızı beyazlılar mücadelelerini ortaya koyacak. Türkiye Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Türkiye Belçika basketbol maçı canlı izle ekranı!
TÜRKİYE BELÇİKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Belçika basketbol maçı 11 Kasım 2022 Cuma günü (bugün) saat 21.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE!
Türkiye Belçika basketbol maçı canlı yayın ekranı için:
https://www.ntv.com.tr/canli-yayin/ntv
TÜRKİYE 12 DEV ADAM KADROSU
Buğrahan Tuncer, Doğuş Özdemiroğlu, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Göksenin Köksal, Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Scottie Wilbekin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir
TÜRKİYE BASKETBOL MAÇ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU
Belçika maçından sonra Sırbistan ile karşılaşıp Dünya Kupası Elemeleri grup maçlarına noktayı koyacağız.
GÖKSENİN KÖKSAL KADRODA!
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Nef'in formasını giyen Göksenin Köksal, FIBA 2023 Dünya Kupası elemeleri ikinci tur I Grubu'nda Belçika ve Sırbistan ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna alındı.
Ay-yıldızlı ekip, 11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika, 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.