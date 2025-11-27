Haberler Yaşam Haberleri TÜRKİYE BOSNA HERSEK MAÇI TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye Bosna Hersek Basketbol maçı canlı izleme linki
Giriş Tarihi: 27.11.2025 21:48

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği bu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçın başlangıç saati, yayın bilgileri ve mücadeleye dair tüm merak edilenler araştırılmaya devam ediyor. İşte, Türkiye – Bosna Hersek basketbol maçını canlı izle linki detayları...

Milli takımımız, Bosna Hersek ile oynayacağı kritik basketbol maçında parkede galibiyet arayacak. TRT 1'den canlı yayımlanacak karşılaşma, sporseverlerin en çok takip ettiği etkinlikler arasında yerini aldı. Maçın canlı yayın bilgileri, saat detayı ve karşılaşmaya dair ön bilgiler merak edilirken, Türkiye – Bosna Hersek maçı için tüm gözler ekranlara çevrildi.

TÜRKİYE BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Bosna Hersek Basketbol maçı, bugün (27 Kasım Perşembe günü) Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 21.00'de başlayacak.

İşte, Türkiye Bosna Hersek Basketbol maçı canlı izle inki:

TRT 1 CANLI İZLE

A Erkek Milli Takımımız ile Bosna Hersek arasındaki FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu karşılaşması TRT 1 kanalından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

