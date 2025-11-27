TÜRKİYE BOSNA HERSEK MAÇI TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye Bosna Hersek Basketbol maçı canlı izleme linki

Milli takımımız, Bosna Hersek ile oynayacağı kritik basketbol maçında parkede galibiyet arayacak. TRT 1'den canlı yayımlanacak karşılaşma, sporseverlerin en çok takip ettiği etkinlikler arasında yerini aldı. Maçın canlı yayın bilgileri, saat detayı ve karşılaşmaya dair ön bilgiler merak edilirken, Türkiye – Bosna Hersek maçı için tüm gözler ekranlara çevrildi.

TÜRKİYE BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Bosna Hersek Basketbol maçı, bugün (27 Kasım Perşembe günü) Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 21.00'de başlayacak.

İşte, Türkiye Bosna Hersek Basketbol maçı canlı izle inki: