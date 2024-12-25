Türkiye bu ikilemi konuşuyor! Milyoner programında ilginç anlar: Çerkes mi, Çerkez mi?

Milyonların severek izlediği atv'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" programında önceki gün yarışmanın sunucusu Oktay Kaynarca yarışmacı Adile Tamara İnan'a "Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüklerinde 'Kafkasya'da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse' şeklinde tanımlanmış kelimenin doğru yazılışı nasıldır?" sorusunu yöneltti. İnan, hiç düşünmeden seçenekler arasında yer alan 'Çerkes' yanıtını verdi. Doğru cevap ise sonu 'Çerkez' sözcüğü çıktı. Yarışmacı İnan, "Hayır 's' ile yazılır ama. Ben Çerkes'im" diyerek itiraz etse de Kaynarca "TDK'ya göre 'Çerkez' diye yazılıyor" dedi.

ÖĞRETMENDEN CİMER'E BAŞVURU YAPILDI

Programda başlayan "Çerkez mi, Çerkes mi?" tartışması Türkiye gündemine de damgasını vurdu. Hatta Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nevzat Tarakçı, "Çerkes halkı, kendisine 'Çerkes' derken neden TDK 'Çerkez' diyor?" çıkışında bulundu. CİMER'den verilen cevapta 'Çerkes' yerine 'Çerkez' sözcüğünün yer almasında kelimenin kişi ve yer adı olarak yaygın kullanılması, başka kelimelerle yeni yapılar kurması ve ekleşmelerde söyleyiş zorluğu yaşanması gibi etkenlerin payının yüksek olduğu ifade edildi.

SÖZCÜĞÜN ASLINA RÜCU ETMESİNİ İSTİYORUZ

SABAH, Çerkes Dernekleri Federasyonu Genel Sekteri Yılmaz Dönmez'e TDK'da sözcüğün 'Çerkez' olarak kayda geçmesi hakkında görüşünü sordu. Dönmez, "Çerkesler tarih boyunca ve Osmanlı'ya ayak bastıkları günden itibaren ana dillerine uygun bir şekilde kendilerini sonu 's' ile yazılan Çerkes kelimesi ile tanımladılar. 'Z' ile biten Çerkez sözcüğünü hiçbir zaman kullanmadılar. Kullananlar olmuşsa dahi bilinçsizliğinden ya da TDK kayıtlarına böyle geçtiği için kullanmışlardır. Biz 'z' harfine karşıyız. Sözcüğün aslına rücu etmesini istiyoruz. TDK'ya yazılışın düzeltilmesi için daha önce kişisel olarak başvuran birçok Çerkes kardeşimiz oldu. Biz federasyon olarak TDK'ya 'Çerkes' olması için başvurumuzu yapacağız. TDK'da değişir diye umuyoruz. Programı izledim. Genç kız kardeşimizin bu konudaki duruşunu çok beğendim. 'TDK'da 'z' harfi ile dense bile 'Çerkes' derdim' dedi. Kızımızla gurur duyduk." şeklinde konuştu.