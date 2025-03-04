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Giriş Tarihi: 4.3.2025 13:14

Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Kocasını kızının nişanlısına öldürttü!

Tüyler ürperten olay İzmir Çiğli’de meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan 41 yaşındaki Süleyman Budak uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Budak'ı, kızının nişanlısı A.G.'nin vurduğu, Budak'ın eşi A.B.'nin de azmettirici olduğu öğrenildi. Detaylar tüyler ürpertti.

Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Kocasını kızının nişanlısına öldürttü!

Korkunç olay 26 Şubat'ta yaşandı. Karşıyaka Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Süleyman Budak (41), 35 V 2652 plakalı otomobiliyle sabahın erken saatlerinde işe gitmek evden çıktı.

Ancak kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AZMETTİRİCİ KARISI ÇIKTI!

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Araştırma Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kullanan şüphelinin A.G. (29), azmettiricisinin ise Süleyman Budak'ın eşi A.B. (42) olduğunu belirledi.

F.B. (21), M.B. (20), İ.G. (27), S.H. (31), D.K. (29) ve D.G.'nin (17) de suç aletinin temini, yok edilmesi ve şüphelinin saklanmasına yardım gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

EŞİ İLE GEÇİMSİZLİK YAŞIYORMUŞ

Tüm şüpheliler, polisin operasyonu ile önceki gün yakalandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden F.B., M.B., İ.G., D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.G., A.B., D.K. S.H. tutuklandı.

A.B.'nin eşiyle yaşadığı geçimsizlik nedeniyle olayı kızının nişanlısı olan A.G.'ye yaptırdığı, diğer şüphelilerin de yardım ettiği öğrenildi...

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Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Kocasını kızının nişanlısına öldürttü!
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