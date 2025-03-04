Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Kocasını kızının nişanlısına öldürttü!

Korkunç olay 26 Şubat'ta yaşandı. Karşıyaka Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Süleyman Budak (41), 35 V 2652 plakalı otomobiliyle sabahın erken saatlerinde işe gitmek evden çıktı.
Ancak kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
F.B. (21), M.B. (20), İ.G. (27), S.H. (31), D.K. (29) ve D.G.'nin (17) de suç aletinin temini, yok edilmesi ve şüphelinin saklanmasına yardım gibi suçlara karıştığı tespit edildi.
EŞİ İLE GEÇİMSİZLİK YAŞIYORMUŞ
Tüm şüpheliler, polisin operasyonu ile önceki gün yakalandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden F.B., M.B., İ.G., D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.G., A.B., D.K. S.H. tutuklandı.
A.B.'nin eşiyle yaşadığı geçimsizlik nedeniyle olayı kızının nişanlısı olan A.G.'ye yaptırdığı, diğer şüphelilerin de yardım ettiği öğrenildi...