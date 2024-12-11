ATV’de yayınlanan Esra Erol’un gündeme getirdiği Keskin ailesinde yaşananlar kan dondurdu! Cennete gitme vaadiyle 5 çocuk öldürüldü

OKULA HASTANEYE GİTMEK, AĞLAMAK VE TELEVİZYON İZLEMEK YASAK

Vefa Keskin, babasının hastanelere güvenmediğini ve annesinin tüm doğumlarını evde yaptırdığını söyledi. Ayrıca ev içerisinde ağlamanın Televizyon izlemenin ve gülmenin yasak olduğunu da belirtti.

"ŞİDDET GÖRMEK SEVGİ GÖSTERİSİYDİ"

Yıllarca aile büyüklerinden türlü türlü işkenceler görüp ağlamamaları için bunun sevgi göstergesi olduğuna inandırılan Vefa, "1,5 yaşındaki Kardeşim boğularak öldürüldü. Ben ve diğer kardeşlerim çeşitli işkencelere maruz kaldık." İfadelerini kullandı.

BABA MÜEBBET ALDI, ANNE, AĞABEY VE TEYZE OLANLARA SAĞIR VE DİLSİZ KALDI

Baba Hüseyin Keskin, yıllar önce Vefa ve 2 kız kardeşinin verdiği mücadele sonucu Armağan isimli çocuğunu öldürmekten dolayı müebbet hapis ceası alarak cezaevine gönderildi. Vefa Keskin, Anne ve teyzesinin herşeyi görüp susarken ağabeyi Erdem Keskin'in ise babadan kalan görevi devraldığını söyleyerek Esra Erol'dan o evde yaşayan kardeşlerini kurtarmak için yardım istedi.