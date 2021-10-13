Türkiye buldu dünya literatürüne girdi! Covid-19 tedavisinde çığır açan yöntem





"40'A YAKIN HASTAMIZDA BU TEDAVİYİ UYGULAYARAK İŞE YARADIĞINI GÖRDÜK"

"idiopatik pulmoner fibrozis" dedikleri hasta gruplarında bu ilaçların 1990 yılından beri kullanılan ve bildikleri bir ilaç olduğunu da kaydeden Doç. Dr. Acat, "Bir takım yan etkileri var ama yan etkileri de biliyoruz. En önemli özelliği ise immün sistemini baskılayıcı bir ilaç değil. Covid-19 hastalarının büyük bir bölümünde kortizonda kullanıyoruz. Kortizon immün sitemini baskılayıcı bir ilaç, ama bu antifibrotikler immün sistemini baskılayan bir ilaç olmadığından kortizonla birlikte kullanılabiliyor ki, biz hastalarımıza hem kortizon hem de antifibrotik verdik.