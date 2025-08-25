Türkiye - Bulgaristan voleybol maçına geri sayım! Türkiye - Bulgaristan voleybol maç hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Dünya Şampiyonası'na iddialı bir giriş yapan Filenin Sultanları, İspanya'yı set vermeden 3-0 yenerek büyük bir skor elde etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasındaki ikinci maçında Bulgaristan karşısına çıkacak. Taraftarlar, kritik mücadele öncesinde Türkiye-Bulgaristan maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor. İşte, Türkiye - Bulgaristan voleybol maçının detayları...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 25 Ağustos Pazartesi günü saat 15:30'da Bulgaristan ile oynayacak.
Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu açıklandı.
Pasörler: Cansu - Elif
Pasör Çaprazı: Vargas
Smaçörler: Hande - Ebrar - İlkin - Derya - Yaprak
Orta Oyuncular: Eda - Zehra - Aslı - Jack
Liberolar: Gizem - Eylül
Son 16 turu 29 Ağustos - 1 Eylül arasında, çeyrek finaller ise 3-4 Eylül günlerinde düzenlenecek. Ardından yarı finaller, finaller ve üçüncülük maçları gerçekleşecek. Turnuva 7 Eylül'de şampiyonun belirlenmesi ile noktalanacak. 4 yıl sonra yeniden Dünya Voleybol Şampiyonası olacak.
Ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:
25 Ağustos Pazartesi: TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos Çarşamba:TSİ 12.00 Türkiye-Kanada