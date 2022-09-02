Türkiye Çadır Kamp Alanları - İl İl En İyi Çadır Kampı Yerleri Haritası ve Yol Tarifi

Türkiye, 4 mevsimin yaşandığı, sayısız doğal ve tarihi güzellik barındıran adeta cennet gibi bir ülkedir. Bu nedenle her sene pek çok turiste kapılarını açar. Kampçılar tarafından da dikkat çeken Türkiye çadır kampı alanları, doğanın güzelliklerine kendisini kaptırmak isteyenler için bir nimet niteliğindedir. Pek çok ilinde (Antalya, İzmir, Muğla, Fethiye vs.) kamp alanı alan Türkiye'de kamp yapmak isteyenler buraya gelmeden kamp yerleri haritasını incelemeli ve yol tarifleri almalıdır.

Türkiye Çadır Kamp Alanları

Yedigöller Milli Parkı- Bolu: Yedigöller Milli Parkı, Türkiye'de en çok tanınan milli parklardan birisidir. Kendine has coğrafi özellikleri ile 4 mevsim çadır kampı kurulabilecek bir alandır. Burada fotoğraf çekimi, yürüyüş hatta balık tutma gibi aktiviteler yapılabilir. Elektrik olmayan bu alanda dikkatli olmak kaydı ile ateş yakmak serbesttir.

İnbükü Orman Kampı- Marmaris, Muğla: Muğla'da kamp yapılabilecek pek çok farklı alternatif bulunmaktadır. Bu alternatifler arasında en çok tercih edilen çadır kamp alanı İnbükü Orman Kampıdır. Yaklaşık 140 çadır kapasitesi bulunan bu alanda balık tutabilir, denize girebilir ve trekking yapabilirsiniz. Yıl boyunca hizmet veren bu alanda ihtiyaçlarınızı karşılamak adına tesisler bulunmaktadır.

Kelebekler Vadisi- Ölüdeniz, Fethiye Muğla: son dönemde yerli ve yabancı pek çok turistin dikkatini çeken çadır kampı yerlerinden bir tanesi Kelebekleri Vadisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yalnızca kamp değil, bu alanda farklı pek çok etkinlik yapılabilir. Bu etkinlikler arasında dalış programları, yamaç paraşütü gibi farklı etkinlikler de yer alır. Ücretli bir şekilde girilen Kelebekler Vadisi kamp alanında elektrik, duş ve tuvalet hizmetleri ise belirli saatler arasında ücretsiz olarak verilmektedir.

Yazılı Kanyon- Isparta: Yazılı Kanyon, kamp yapmak için oldukça konforlu bir alan sunmaktadır. İçerisinde bulunan işletmeler sayesinde pek çok ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. İçerisinde gezintiler yapabileceğiniz, tarihi yazıtlara şahit olabileceğiniz, kaya tırmanışı yapabileceğiniz bu alanın çevresinde ihtiyaçlarınızı karşılamak adına işletmeler bulunmaktadır.

Köprülü Kanyon- Antalya: Koruma altına alınmış bir milli park olan Köprülü Kanyon, dünyanın en zengin bitki çeşidini içerisinde barındırmaktadır. Hem çadır hem de karavan kampı yapmak için bu alanda pek çok farklı alternatif bulunur. İçerisinde ücretli ve ücretsiz çadır kampı alanları bulunan bu alanda ihtiyaçları karşılamak adına farklı pek çok tesis bulunur.

İğneada Longoz Ormanları- Kırklareli: Ülkemizde kamp yapılabilecek en güzel bölgelerden bir tanesi olan bu alan içerisinde göller, sazlık alanlar ve ormanlar bulunmaktadır. Kuşların büyüleyici sesleri eşliğinde çadır kampı yapmak isteyen bireylerin tercih ettiği bu alanda hem ücretli hem de ücretsiz bir şekilde kamp yapılabilecek alanlar bulunmaktadır. Ücretsiz alanlarda ihtiyaçlar etrafta bulunan işletmeler aracılığı ile ücretli olarak karşılanabilir.

Nemrut Dağı Milli Parkı- Adıyaman: Ülkemizin en etkileyici gün doğumunun ve batımının yaşandığı Nemrut Dağı'nda çadır kampı yapmak mümkündür. Burada kamp yapmak haricinde aktiviteler de yapılabilir. Çadır kampı için bu alanı tercih edecekler kişilere genellikle ilgili acentalar ile gitmeleri tavsiye edilmektedir.

Salda Gölü- Burdur: Bembeyaz kumları ile son dönemde yerli ve yabancı pek çok turistin dikkatini çeken Salda Gölü, kamp yapmak için oldukça ideal bir alan olarak karşımıza çıkar. Ülkemizin en temiz gölleri arasında yer alan bu gölde yüzmek, balık tutmak gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Buraya kamp yapmaya gelecek kişiler ihtiyaçlarını çevrede bulunan tesislerden karşılayabilirler.

Demircili Koyu- Urla, İzmir: Denize karşı kamp yapmanın keyfini çıkarmak isteyen kişiler için Demircili Koyu oldukça iyi bir tercihtir. İzmir'in berrak suların yüzüp aynı zamanda çadır kampı yapmak isteyenler Demircili Koyu'na gelebilirler. Bu alanda tuvalet, duş, çeşme gibi ihtiyaçların karşılanabilmesi için işletme bulunmaktadır.

Borçka Karagöl- Artvin: Borçka Karagöl'de kamp yapabileceğiniz ve doğayı seyredebileceğiniz alanlar mevcut. Ücretli bir şekilde kamp yapılan bu alanda ihtiyaçları karşılamak adına tesisler de bulunmaktadır. Ancak yeme içme ihtiyaçları için önceden alışveriş yapmak gereklidir. Çünkü market alışverişi için bir tesis bulunmamaktadır.