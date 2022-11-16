Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı nerede oynanacak, hangi şehir ve statta?

Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, hangi gün gibi sorular yanıt arıyor. İskoçya maçından sonra Çekya maçıyla birlikte milliler hazırlık maçı serüvenini tamamlıyor. Sporseverler, Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı nerede oynanacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...