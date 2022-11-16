Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı nerede oynanacak, hangi şehir ve statta?

Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, hangi gün gibi sorular yanıt arıyor. İskoçya maçından sonra Çekya maçıyla birlikte milliler hazırlık maçı serüvenini tamamlıyor. Sporseverler, Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı nerede oynanacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...
TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Çekya maçı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 20.00'da oynanacak.
TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI NEREDE OYNANACAK, HANGİ STATTA?
A Milli Takımımız, 18 Kasım 2022 saat 20:00'te Gaziantep Stadyumu'nda Çek Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.
Maç, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.
TÜRKİYE MAÇI BİLETLERİ TÜKENDİ
6 Kasım 2022 saat 17.00'da açılan biletler tamamen tükendi. Türkiye Çekya maçı ful tribünde oynanacak.
TÜRKİYE MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ
Ermenistan Türkiye - 25 Mart 2023 | 20.00 UEFA Euro Elemeleri
Türkiye Hırvatistan - 28 Mart 2023 | 21.45 UEFA Euro Elemeleri
Letonya Türkiye - 16 Mayıs 2023 | 21.45 UEFA Euro Elemeleri
Türkiye Galler 19 Mayıs 2023 | 21.45 UEFA Euro Elemeleri
TÜRKİYE A MİLLİ KADRO
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Orta saha/hücum: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Fenerbahçe), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Emirhan İlkhan (Torino), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Orkun Kökçü (Feyenoord), Doğukan Sinik (Hull City), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Bozok (Trabzonspor)