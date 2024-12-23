Türkiye Cumhuriyeti’ni Baas rejimi ile karşılaştırmıştı: Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusunda bulunuldu

TELE 1 kanalında '18 Dakika' isimli programa katılan Merdan Yanardağ, Baas rejiminin Suriye'deki işkence hapishaneleri ile Türkiye'deki cezaevlerini bir tutmuş, bu sözleri kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Yanardağ açıklamasında, "Suriye'nin hapishaneleri, Türkiye'deki hapishanelerden daha kötü değildir. Bu hapishanelerdeki zulümle karşılaştırılırsa eğer, şimdi hiç kimse böyle zulüm yarıştırmaya çalışmasın, AFAD'ı göndermek zorunda kalırsınız sonra." şeklinde skandal ifadelere yer vermişti.

CEZAEVİ PERSONELLERİ SESSİZ KALMADI

Bu skandal sözler sonrası Marmara Cezaevi'nde çalışan çok sayıda personel, Yanardağ hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Türkiye'deki cezaevlerini Baas rejiminin işkence merkezlerine benzeterek Türkiye'deki cezaevlerine, çalışanlarına iftiralar atan Yanardağ için personeller, kamu davası açılması gerektiğini vurguladı. Cezaevi personelleri, Merdan Yanardağ ve söz konusu yayın kuruluşu hakkında devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma yürütülmesini talep etti.

TEK SKANDALI DEĞİL

Öte yandan, Halep'in Esed Rejiminden kurtarılmasının ardından Halep Kalesi'nde Türk Bayrağı'nın dalgalanmasını da skandal sözlerle eleştiren Yanardağ, "Halep Kalesi'ne Türk Bayrağı çekilmiş. Hangi hukuka göre çekiliyor?" diyerek yine tepkileri üzerine çekmişti.