TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI (GÜNCEL): Evimin altından fay hattı geçiyor mu? O bölgeler deprem riski taşıyor!

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle, yerleşim alanlarının fay hatlarına yakınlığı giderek daha büyük önem kazanıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2025 yılında güncellenen diri fay haritası, ülkemizdeki riskli bölgeleri yeniden ortaya koydu. Özellikle Balıkesir'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından, vatandaşlar bu konuyla ilgili detaylı bilgi arayışına girdi. Peki, evimin altında fay hattı var mı ve bunu nasıl öğrenebilirim? İşte, Türkiye'nin en güncel diri fay haritası ve fay hattı sorgulama yöntemleri.
Diri Fay Nedir?
Diri fay ya da aktif fay, yakın tarih boyunca deprem üreten fay hatlarına verilen isimdir. Yer kabuğunda farklı ölçeklerde oluşan kırık ve kayma yüzeyleri fay olarak tanımlanır. Bir fayın diri olduğunu söyleyebilmek için sadece yazılı tarihsel kayıtlar değil, aynı zamanda tarihi yapılar üzerindeki etkileri ve faylanma izleri de dikkate alınır. Böylece fayın yakın zamanda hareket ettiği ve deprem potansiyelinin devam ettiği anlaşılır.
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.
FAY HATTI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
FAY HARİTASI 3 ÖLÇEKTE SUNULUYOR
MTA, kurulduğu 1935'ten bugüne kadar deprem jeolojisi ve diri faylar hakkında bilgi üretiyor. MTA'nın 70'lerden itibaren proje bazlı yürüttüğü çalışmaların ürünü ilk Türkiye Diri Fay Haritasını 1992'de yayımladı.
Harita yayımlandığı tarihten itibaren ülkenin aktif tektoniğinin anlaşılması ve deprem tehlikesinin değerlendirilmesine yönelik her türlü bilimsel çalışma ve uygulamalarda temel veri kaynağını oluşturdu.
HANGİ İLLER FAY HATTI ÜZERİNDE?
Diri fay üzerinden bulunan iller, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) üzerinden paylaşılmıştı.
Fay hattında yer alan iller; Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat olarak açıklandı.
Harita da yer alan verilere göre, 110 ilçe de fay üzerinde bulunuyor.