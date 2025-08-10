TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI (GÜNCEL): Evimin altından fay hattı geçiyor mu? O bölgeler deprem riski taşıyor!

Diri Fay Nedir?

Diri fay ya da aktif fay, yakın tarih boyunca deprem üreten fay hatlarına verilen isimdir. Yer kabuğunda farklı ölçeklerde oluşan kırık ve kayma yüzeyleri fay olarak tanımlanır. Bir fayın diri olduğunu söyleyebilmek için sadece yazılı tarihsel kayıtlar değil, aynı zamanda tarihi yapılar üzerindeki etkileri ve faylanma izleri de dikkate alınır. Böylece fayın yakın zamanda hareket ettiği ve deprem potansiyelinin devam ettiği anlaşılır.