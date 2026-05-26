Giriş Tarihi: 26.05.2026 20:31

Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan'ın 18 ilinde kurban kesimi yapacak

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Afganistan'ın 18 ilinde 2 bin büyükbaş hayvan kesilecek.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla düzenlediği organizasyonu hakkında açıklama yapan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Emrah Kandemir, Afganistan genelinde 14 bin hisse kurban kesimi gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Kandemir, kurban kesiminden önce veteriner hekim eşliğinde hayvanların genel kontrollerini yaparak İslami usullere göre uygunluklarını denetlediklerini ve kesilecek hayvanları belirlediklerini belirtti.

Afganistan'ın 18 ilinde eş zamanlı olarak 14 bin hisse kurbanın kesim ve dağıtım işlemlerini gerçekleştireceklerini aktaran Kandemir, 50 bin paket kurban etini Afganistan'ın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
