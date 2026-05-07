Türkiye düğmeye bastı, sınır kapandı: Turunçgili tehdit eden bitki yasaklandı

Alınan karara göre, portakal çiçekli yasemin bitkisinin ithalatı 15 Mayıs 2026 tarihinden itibaren tamamen yasaklanacak. Fakat bu tarihten önce düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikası bulunan sevkiyatlar istisna kapsamında değerlendirilecek. Kararın, Dünya Ticaret Örgütü'ne bağlı SPS (Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri) kapsamında acil önlem olarak bildirildiği ve tüm ticari ortaklara duyurulduğu açıklandı.

TURUNÇGİL ÜRETİMİ İÇİN KRİTİK ADIM

Yetkililer, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 7,9 milyon tonluk turunçgil üretimiyle önemli bir tarım gücü olduğuna dikkat çekerek, zararlının ülkeye giriş yapması halinde üretimde ciddi kayıplar yaşanabileceğini belirtti. İhracatın da olumsuz etkilenebileceğine işaret edilirken, alınan kararın hem üretimi hem de dış ticareti korumaya yönelik olduğu ifade edildi.