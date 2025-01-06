Türkiye el versin Yağız Asaf yaşasın

Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesinde çalışan Engin ve ev hanımı Hatice Çağlar, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ikinci çocukları Yağız Asaf'ı kucaklarına aldı. Yağız Asaf'a henüz 12 günlükken topuk kanından yapılan testle SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Yağız Asaf'ın yurtdışında tedavi olabilmesi için gereken 1 milyon 800 bin dolar için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya henüz 26'ya ulaştı. Anne Hatice Çağlar, "Ben oğlumun kokusunu toprak kokusu olarak almak istemiyorum. Ekmeğinize değil ekmeğinizin kırıntılarına talibiz. Bir anne olarak size yalvarıyorum oğlumun elinden tutun" dedi. Baba Engin Çağlar ise, "Yıllarca mesleğimi kar kış demeden onurla gururla yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Şimdiki mücadelem ise oğlum için. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, oğlum oğlunuz olsun mücadeleme ortak olun. Sizler olmadan başaramayız" diye konuştu.