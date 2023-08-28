Türkiye, eski Türkiye değil! Hastalar artık ‘ambulans yok’ diye ölmüyor

Türkiye'de 90'lı yollarda başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere yeterli sağlık hizmeti, hatta ambulans olmadığı için ya evde, ya da yolda hayatını kaybediyordu. Ancak, AK Parti iktidarının göreve gelmesiyle birlikte her alanda olduğu gibi sağlık alanında önemli mesafeler kat edildi. Kırsal bölgelerde, hastalar ailelerin kendi imkânlarıyla ilçe ya da il merkezine yetiştirmeye çalışıldığı Türkiye'de artık acil hastalar hava ambulansı ile hastanelere sevk ediliyor. Kışın Sağlık Bakanlığı'na ait paletli ambulanslar yaz aylarında ise, helikopterle hastalara ulaşılırken, bölgede son 3 ay içerinde 50'den fazla hasta acil hasta ambulans helikopter ve uçakla teknolojik açısından ileri düzeyde olan şehir ve devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi edildi.

BÖLGENİN DÖRT BİR YANINDAKİ HASTALARA YETİŞTTİLER

Sağlık Bakanlığı Hava Operasyon Merkezi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin dört bir yanından gelen taleplere anında karşılık verip zaman kaybetmeden hastalara yetiştiler.



-Mardin'de kalp hastalığı tanısı konulan 3 günlük Gülistan Demir bebek, ileri tetkik ve tedavisi için ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

-Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen 93 yaşındaki Rabia Bozkurt, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

-Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Ormankaya köyünde, bahçe sulaması için yapılan havuzda boğulma tehlikesi geçiren Betül Ekin, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

-Tunceli'nin Pertek ilçesinde 1. kat balkonundan düşen 16 aylık bebek, Mehmet Şahin Vuran, Sağlık Bakanlığı Hava Operasyon Merkezi tarafından ambulans helikopter Diyarbakır'a sevk edildi.

-Tunceli'nin Nazimiye ilçedeki Düzgün Baba Dağı'na gezmeye giden 72 yaşındaki Mehmet Çelik Çakmak, ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.

-Şırnak'ta boğazına çengelli iğne kaçan 5 aylık bebek Mehmet Zeyrek, ambulans helikopterle Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edildi.

-Şırnak'ın Cizre ilçesinde boğazına kalem kapağı kaçan 1 yaşındaki Muhammed Yakup Alto, tedavi için ambulans helikopterle Diyarbakır'a nakledildi. Tedavisi yapılan Alto, taburcu edildi.

-Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, 41 yaşındaki S.B.'nin Hellp sendromu (alyuvar erimesi, karaciğerde enzimlerin yükselmesi ve trombosit düşüklüğü) geçirdiği belirlendi. Hasta ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

-Van'dan kalpte ritim ve çarpıntı problemi olan 13 günlük Bahar bebek, ileri özelleşmiş hekim ihtiyacı ve yoğun bakım cihaz ihtiyacı nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara şehir hastanesine nakledildi.

-Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çemikare Yaylası'nda koyunlarını otlattığı sırada akrebin soktuğu 23 yaşındaki Ferhat Aykaç'a ambulans helikopterle bölgeden alınarak Siirt Devlet Hastanesi'ne yetiştirimdi.

-Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü Suçıktı mezrasında yılanın ısırdığı 40 yaşındaki S.E., ambulans helikopterle alınarak Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

-Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde 'Miksoma' tanısından ötürü ritim bozukluğuna bağlı tedavi gören 12 yaşındaki Şevval Bozaslan, kara ambulansı ile Batman Havaalanı'na getirildi. Bozaslan, havaalanında hazır bekleyen ambulans uçakla İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji bölümüne sevk edildi.

-Ağrı'da 2 kilo 300 gram olarak dünyaya gelen bebek G.C, solunum sıkıntı yaşayınca ambulans helikopterle Batman'a sevk edilip, yeni doğan servisinde tedavi altına alındı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılından itibaren kullanılmaya başlanan ambulans uçaklar, biri 4 sedyeli, bir tanesi 2 sedyeli ve bir diğeri ise tek sedyeli olmak üzere 3 adet ambulans uçak hizmet veriyor.

Sağlık Bakanlığı'nca hava ambulans hizmeti ilk olarak 28 Ekim 2008 tarihinde iki helikopter ambulans ile hizmet verilmeye başlandı. Bakanlık tarafından, ambulans helikopter sayısı Mart 2009 tarihinde arttırılarak ülke genelinde yaygınlaştırıldı. Şu anda Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kayseri, Malatya, Van, Diyarbakır'da birer adet olmak üzere 13 adet Helikopter Ambulans hizmet veriyor.