A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu ilk maçında Faroe Adaları'yla yeşil sahada bir araya geliyor. Grup sıralaması ve gruptan çıkma adına her bir puanın kritik öneme sahip olması nedeniyle ilk 3 puanını hanesine yazdırmak isteyen ay yıldızlı millilerimiz mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkarken milli maç canlı yayın bilgilerini öğrenerek ekranları başından milli takımı desteklemek isteyen futbolseverler "Türkiye Faroe Adaları maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.
Türkiye Faroe Adaları milli maç canlı kanalı izle linki ve son dakika milli maç ilk 11 bilgileri şöyle;
Türkiye Faroe Adaları milli maçında ilk düdük 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 21:45'te çalacak. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
TÜRKİYE XI: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Enes Ünal
FAROE ADALARI XI: Nielsen, Joensen, Faero, Askham, Davidsen, Jonsson, Hansson, G.Vatnhamar, S.Vatnhamar, Rolantsson, Johannesen