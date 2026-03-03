SON DAKİKA… Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik Türkiye’yi ağlattı! Son paylaşımı yürekleri yaktı: Oğlum için…

BİR ANDA FATMA ÖĞRETMENE SALDIRDI!

Bu yıl da devamsızlık sorunları yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü için okulun rehberlik servisi tarafından da takip ediliyordu. Olay anında biyoloji dersinde olan F.S.B. bir anda öğretmen Fatma Nur Çelik'e saldırdı. Elindeki bıçakla öğretmeni ağır yaralayan saldırgan, bağırmalar ve sesleri duyup araya giren Kimya öğretmeni Zeynep A.'yı ve 9. Sınıf öğrencisi Salih A.'yı da yaraladı.