Türkiye Fatma öğretmene ağlıyor

İstanbulÇekmeköy'de Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz gün yaşanan saldırı, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B., biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'e (44) derste bıçakla saldırdı. Boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayda yaralanan kimya öğretmeni Zeynep A. taburcu edilirken öğrenci S.K.'nın tedavisi sürüyor.
Saldırgan F.S.B.'nin bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü, şizofren tanısı bulunduğu, devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı yaptığı ve 20 Şubat'ta ailesinin talebiyle taburcu edildiği öğrenildi. Rehberlik servisinin öğrenciyle yaptığı görüşmelerde, "Bu okulda birilerine zarar vereceğim" şeklindeki ifadelerine ilişkin tutanaklar hazırladığı da ortaya çıktı. Saldırı sırasında okul koridorunda ilerleyen öğrenciyi durdurmak için bir öğretmenin sıra fırlattığı ve böylece daha büyük bir facianın önüne geçildiği öğrenildi. 17 yıllık öğretmen olan Çelik'in 11 yaşında bir oğlu olduğu, kısa süre önce ise eşinden ayrıldığı belirtildi. Fatma öğretmenin, sosyal medya hesabında oğluna ithafen yaptığı paylaşımlar yürek burktu. Fatma öğretmenin açıklama kısmında, "Çabamı kayıt altına almak ve bir gün oğluma bu yollardan birlikte geçtiğimizi göstermek istiyorum" ifadelerini kullandığı görüldü. Üniversite yıllarındaki bir ses yarışmasında bölge birincisi olduğu, döneme ait bir prova kaydını da paylaştığı ortaya çıktı.
OKULDA ACI VEDA
Fatma Nur Çelik için görev yaptığı okulda tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu okul bahçesine getirildi. Törene ailesi, öğrencileri, meslektaşları ve çok sayıda yetkili katıldı. Okul bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Çelik'in naaşı memleketi Konya'ya gönderildi. Çelik, bugün öğleyin kılınacak cenaze namazı sonrası Musalla Mezarlığı'nda defnedilecek. İstanbul'daki törende konuşan meslektaşları ve öğrencileri, Çelik'in sakin, öğrencileriyle iletişimi güçlü ve sevilen bir öğretmen olduğunu ifade etti. Eğitim sendikaları da saldırıyı kınayarak benzer olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Öte yandan Türkiye, Fatma öğretmen için yas tutarken İstanbul'da birçok okulda çok sayıda öğretmen, okullardaki güvenlik önlemlerinin artırılmasına dikkat çekmek için dün derslere girmedi.
SEVGİLİM TERK ETTİ
Tutuklanan F.S.B, verdiği ifadesinde iki gün önce sevgilisinden ayrıldığını belirterek "Okula rehber öğretmenim ile görüşmeye gitmiştim. Onu aradım ancak bulamayınca strese girdim. Daha sonra seslerin geldiği sınıfa girdim. Rastgele saldırdım, kendimde değildim. Bıçağı sürekli yanımda taşıyordum" dedi.