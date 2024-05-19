TÜRKİYE FRANSA voleybol maçı TRT Spor Yıldız ile canlı izle || Filenin Sultanları Türkiye Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları Türkiye Fransa voleybol maçı için geri sayım başladı. FIVB 2024 Kadınlar Milletler Ligi 1. hafta maçlarında Filenin Sultanları Japonya karşısında 3-2 Mağlup ayrılırken, ikinci maçında Hollanda karşısında ise 3-1 galip geldi. Ancak İtalya ile oynadığı son maçta 3-1'lik skorla ikinci mağlubiyetini aldı. Bu noktada gözler bugün oynanacak Türkiye Fransa maçına çevrildi. Peki, Filenin Sultanları Türkiye Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları Türkiye Fransa maçı canlı yayın bilgileri!