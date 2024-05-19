TÜRKİYE FRANSA voleybol maçı TRT Spor Yıldız ile canlı izle || Filenin Sultanları Türkiye Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları Türkiye Fransa voleybol maçı için geri sayım başladı. FIVB 2024 Kadınlar Milletler Ligi 1. hafta maçlarında Filenin Sultanları Japonya karşısında 3-2 Mağlup ayrılırken, ikinci maçında Hollanda karşısında ise 3-1 galip geldi. Ancak İtalya ile oynadığı son maçta 3-1'lik skorla ikinci mağlubiyetini aldı. Bu noktada gözler bugün oynanacak Türkiye Fransa maçına çevrildi. Peki, Filenin Sultanları Türkiye Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları Türkiye Fransa maçı canlı yayın bilgileri!
FRANSA-TÜRKİYE MİLLETLER LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fransa-Türkiye Milletler Ligi maçı 19 Mayıs Pazar saat 20:00'de oynanacak. Antalya'daki son maç TRT Spor Yıldız ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.
2. HAFTA | TEKSAS/AMERİKA
29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye
31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye
1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye
2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye
FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ GENİŞ KADROSU
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir
Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE
Maçın canlı yayını için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/