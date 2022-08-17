Türkiye Gürcistan basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye Gürcistan basketbol maçı hangi kanalda canlı izlenecek sorusu sıklkla soruluyor. Türkiye'deki üç hazırlık maçını oynadıktan sonra Dünya Kupası Elemeleri için milli takım hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yöneltiliyor. Peki, Türkiye Gürcistan hangi kanalda? İşte detaylar!
TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Gürcistan basketbol hazırlık maçı bu akşam 18.00'da oynanacak.
TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Hazırlık maçı NTV'de canlı olarak yayımlanacak. Aynı zamanda NTVspor.net üzerinden de izlenebilir.