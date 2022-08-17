Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Gürcistan basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 17.8.2022 15:32

Türkiye Gürcistan basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye Gürcistan basketbol maçı bu akşam oynanacak. Avrupa Basketbol Şampiyonası ve Dünya Kupası Elemeleri öncesi 12 Dev Adam hazırlık maçlarına devam ediyor. İstanbul’da Polonya ve Slovenya maçlarına çıkan milliler, şimdi Yunanistan’da hazırlık kampına devam ediyor. Basketbolseverler de Türkiye Gürcistan basketbol maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye Gürcistan basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Gürcistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

Türkiye Gürcistan basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye Gürcistan basketbol maçı hangi kanalda canlı izlenecek sorusu sıklkla soruluyor. Türkiye'deki üç hazırlık maçını oynadıktan sonra Dünya Kupası Elemeleri için milli takım hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yöneltiliyor. Peki, Türkiye Gürcistan hangi kanalda? İşte detaylar!

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Gürcistan basketbol hazırlık maçı bu akşam 18.00'da oynanacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık maçı NTV'de canlı olarak yayımlanacak. Aynı zamanda NTVspor.net üzerinden de izlenebilir.

TÜRKİYE BASKETBOL TAKIMI KALAN HAZIRLIK MAÇLARI

18 AĞUSTOS PERŞEMBE

18.00 Polonya-Türkiye

19 AĞUSTOS CUMA

21.00 Yunanistan-Türkiye

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Türkiye Gürcistan basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
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