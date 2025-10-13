Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! ⚽ Dünya Kupası Elemeleri E Grubu Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.10.2025 07:28

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda sahasında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda 3-2’lik galibiyetin ardından sahasında da avantajını sürdürmek isteyen Türkiye, Bulgaristan deplasmanında aldığı 6-1’lik galibiyetle morali yüksek. E Grubu’nda kritik bir mücadeleye çıkacak Ay-Yıldızlılar, taraftarlarının desteğiyle sahada olacak. Peki, Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye-Gürcistan maçı tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri ile ilgili detaylar.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı ağırlayacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu mücadele, TV8 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin turnuvada kalan grup maçları şöyle:

14 Ekim | Türkiye - Gürcistan (21:45)

15 Kasım | Türkiye - Bulgaristan (20:00)

18 Kasım | İspanya - Türkiye (22:45)

