MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! ⚽ Dünya Kupası Elemeleri E Grubu Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda kritik bir sınava çıkıyor. E Grubu'nun 4. haftasında sahasında Gürcistan'ı ağırlayacak olan Ay-Yıldızlılar, deplasmanda 3-2 kazanarak başladığı seriyi sahasında da sürdürmek istiyor. Bulgaristan deplasmanında alınan 6-1'lik galibiyet, Türkiye'nin hem morale hem de averaj açısından büyük kazanım elde etmesini sağladı. Taraftarının önünde önemli bir mücadeleye çıkacak Milli Takım, gruptaki avantajını korumak için sahada ter dökecek. Peki, Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte maçın tüm detayları.