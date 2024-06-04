Türkiye güzeli Sunucu Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

Sunucu Erkan Yolaç 16 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. 1970 Türkiye güzeli olan eşi Asuman Tuğberk Yolaç ise, eşinden 17 gün sonra vefat etti. 2 Haziran'da yaşamını yitiren Yolaç'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Yolaç, 48 yıllık eşi Erkan Yolaç'ın ölümünden 17 gün sonra 73 yaşında hayatını kaybetti. Asuman Tuğberk Yolaç için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri kızı Göksu Yolaç kabul etti.

Törene Perran Kutman, İzzet Yıldızhan, Ragıp Savaş ve Atilla Atasoy 'un yanı sıra sanat, moda ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Öğle namazının ardından Asuman Tuğberk Yolaç için cenaze namazı kılındı. Tuğberk Yolaç'ın cenazesi sevenlerinin omuzlarında cenaza aracına konuldu. Yolaç'ın cenazesi Zekeriyaköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Asuman Tuğberk Yolaç'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zekeriyaköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında 17 gün önce vefat eden eşi sunucu Erkan Yolaç'ın mezarının yanına defnedildi.