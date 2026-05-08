Türkiye hep beraber ‘Orman Benim’ diyecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangın riskini artıracak durumlara karşı tedbir almaya devam ediyor. Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yeşil vatanı korumak için 86 milyonu ormanları korumaya ve temizlemeye davet etti. Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında mayıs ayı içerisinde 81 ilde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

ORMANLAR TEMİZLENECEK

Yaz aylarında orman yangınlarının önlenmesinde çöp temizliği ve orman tabanının yanıcı maddelerden arındırılması, hayati öneme sahip. Cam, plastik ve diğer atıklar, güneş ışınlarını odaklayarak veya kuru otları tutuşturarak büyük yangınlara sebebiyet verebiliyor. Bundan dolayı, orman alanları ve çevresindeki yerlerde çalı ve benzeri yanıcı maddelerin temizlenerek yangına sebebiyet verebilecek çöpler 7'den 70'e her yaştaki gönüllüler tarafından toplanacak. Toplanan çöpler geri dönüşüme gönderilecek.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Çalışmalar kapsamında orman içi yollardan akıllı gözetleme kulelerine, ilk müdahale ekiplerinden eğitim çalışmalarına kadar geniş bir perspektifte hazırlıklar tamamlandı. Köylerde, okullarda, camilerde vatandaşlar bilgilendirildi. Çalışmalara destek veren Tarım Bakanlığı da yangınla mücadele kapasitesini artırdı. Bu yıl orman yangınlarıyla mücadele 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile yürütülecek. Havadan müdahale kapasitesi 462 ton su atmaya yükseldi. Kara gücü 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesiyle sahada olacak. 28 bin personel ile ormanlar korunacak, 138 bin gönüllü de destek verecek.



6 AY ORMANA GİRMEK YASAK

ANTALYA Valiliği'nce yayımlanan genelge kapsamında 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı. Belirlenen piknik ve mesire alanlarında ise 31 Ekim'e kadar 21.00-08.30 saatleri arasında mangal, semaver ve ateş yakanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacak. Orman alanlarının girişleri güvenlik güçleri tarafından kamera ile 24 saat aralıksız denetlenecek, timler devriye atacak. Dron ile de Gazipaşa ile Kaş arası 5650 kilometrelik mesafe havadan gözetlenecek. Orman girişlerine yasaklara ilişkin afişler asıldı, vatandaşlar anonslarla ve sözlü olarak uyardı. Erdoğan ÖZTÜRK / SABAH