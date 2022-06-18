Türkiye Hırvatistan voleybol maçı canlı yayın izle I Türkiye Hırvatistan erkek voleybol maçı canlı izle! 2022 CEV yarı final

ŞAMPİYONLUĞA DOĞRU!

Portekiz ve Slovakya ile yaptığı 4 maçı kazanarak A grubundan lider çıkan A Milli Erkek Voleybol Takımımız dörtlü finale adını yazdırdı.

Daha önceki yıllarda şampiyon olan Türkiye, bu yıl da şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor. Hırvatistan maçı yarı final karşılaşması olacak.