Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin sultanları milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları Milletler Ligi maçlarına devam ediyor. 3. haftanın ikinci mücadelesinde Hollanda ile mücadele edecek. İlk maçta Kanada'ya 3 – 1 yenilen Filenin Sultanları, yaraları sarmak istiyor. Hali hazırda 5 galibiyet 4 mağlubiyeti bulunan milli takım, üst sıralara çıkmak istiyor. Vatandaşlar da Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta sorularını yöneltiyor. Peki, Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar!