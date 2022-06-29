Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin sultanları milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları Milletler Ligi maçlarına devam ediyor. 3. haftanın ikinci mücadelesinde Hollanda ile mücadele edecek. İlk maçta Kanada'ya 3 – 1 yenilen Filenin Sultanları, yaraları sarmak istiyor. Hali hazırda 5 galibiyet 4 mağlubiyeti bulunan milli takım, üst sıralara çıkmak istiyor. Vatandaşlar da Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta sorularını yöneltiyor. Peki, Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar!
Türkiye Hollanda voleybol maçı 30 Haziran (Perşembe) 22.55'te yayınlanacak.
29 Haziran 2022 / Kanada - Türkiye maçı
30 Haziran 2022 / Türkiye – Hollanda maçı
1 Temmuz 2022 (gece) / Türkiye – Japonya maçı
2 Temmuz 2022 / Türkiye – ABD maçı
1 – Japonya 8 0
2 – ABD 7 - 1
3 – Brezilya 7 - 2
4 – İtalya 6 - 2
5 – Sırbistan 6 - 3
6 – Çin 5 - 4
7 – Türkiye 5 - 4
8 – Tayland 4 - 4