Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin sultanları milli maç saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 29.6.2022 09:37

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin sultanları milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin sultanları milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye kadın voleybol takımı Milletler Ligi 3. hafta ikinci maçına çıkacak. İlk maçta Kanada karşısında 3 – 1 yenilgiyle ayrılan Filenin Sultanları, ilk 8’de üst sıralarda bulunmak istiyor. Alacağı sıralama ile daha iyi bir eşleşme elde etmek istiyor. Bu sebeple Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Şu an 7’nci sırada yerini konumlamış durumda. Peki, Filenin sultanları milli maç ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

Filenin Sultanları Milletler Ligi maçlarına devam ediyor. 3. haftanın ikinci mücadelesinde Hollanda ile mücadele edecek. İlk maçta Kanada'ya 3 – 1 yenilen Filenin Sultanları, yaraları sarmak istiyor. Hali hazırda 5 galibiyet 4 mağlubiyeti bulunan milli takım, üst sıralara çıkmak istiyor. Vatandaşlar da Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta sorularını yöneltiyor. Peki, Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar!

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Hollanda voleybol maçı 30 Haziran (Perşembe) 22.55'te yayınlanacak.

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Hollanda maçı TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

29 Haziran 2022 / Kanada - Türkiye maçı

30 Haziran 2022 / Türkiye – Hollanda maçı

1 Temmuz 2022 (gece) / Türkiye – Japonya maçı

2 Temmuz 2022 / Türkiye – ABD maçı

MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1 – Japonya 8 0

2 – ABD 7 - 1

3 – Brezilya 7 - 2

4 – İtalya 6 - 2

5 – Sırbistan 6 - 3

6 – Çin 5 - 4

7 – Türkiye 5 - 4

8 – Tayland 4 - 4

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin sultanları milli maç saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA