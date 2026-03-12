Türkiye için açık tehlike: Yapay zeka ve algoritmalarla dijital sömürü, manipülasyon oyunu!

Google, arama motoruna eklediği "AI Modu" özelliğini Türkiye'de de kullanıma sundu. Kullanıcıların doğru bilgiye ulaşmasına engel olan, dijital medya/içerik üreticilerini ise trafik ve gelir kaybı riskiyle karşı karşıya bırakan yeni sistem beraberinde birçok manipülasyon ve tehlikeyi de getiriyor.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan; konuyla ilgili sabah.com.tr'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Levent Eraslan, Google'ın Türkiye'de dijital telif konusunda ikircikli bir tutum sergilediğini ifade ederek, "Bir de yapay zeka uygulamaları ile bu husus birçok yönüyle çeşitli problemler yaratacaktır. Bir tekel konumunda olan şirket, yapay zeka gibi çok güçlü bir aracı her alanda lehine kullanmaktan çekinmiyor. Son dönemde Google'ın yapay zeka destekli arama özelliği, Türkiye'de içerik üreticileri ve haber siteleri açısından ciddi olumsuz etkiler yaratmaktadır." dedi.

ÖZGÜN VE DOĞRU İÇERİK ÜRETİMİNE TEHDİT

Yeni sistemle birlikte kullanıcıların doğrudan yapay zekanın ürettiği özetlere ve eksik bilgilere yönlendirildiğini kaydeden Prof. Dr. Levent Eraslan, dijital medya kuruluşları ve içerik üreticilerinin sitelerine trafik akışının azaldığını ifade etti. Levent Eraslan, "Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli haber siteleri için ciddi bir gelir kaybına yol açıyor ve özgün içerik üretiminin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.