Türkiye için açık tehlike: Yapay zeka ve algoritmalarla dijital sömürü, manipülasyon oyunu!

Google, arama motoruna eklediği "AI Modu" özelliğini Türkiye'de de kullanıma sundu. Kullanıcıların doğru bilgiye ulaşmasına engel olan, dijital medya/içerik üreticilerini ise trafik ve gelir kaybı riskiyle karşı karşıya bırakan yeni sistem beraberinde birçok manipülasyon ve tehlikeyi de getiriyor.
SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan; konuyla ilgili sabah.com.tr'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Levent Eraslan, Google'ın Türkiye'de dijital telif konusunda ikircikli bir tutum sergilediğini ifade ederek, "Bir de yapay zeka uygulamaları ile bu husus birçok yönüyle çeşitli problemler yaratacaktır. Bir tekel konumunda olan şirket, yapay zeka gibi çok güçlü bir aracı her alanda lehine kullanmaktan çekinmiyor. Son dönemde Google'ın yapay zeka destekli arama özelliği, Türkiye'de içerik üreticileri ve haber siteleri açısından ciddi olumsuz etkiler yaratmaktadır." dedi.
ÖZGÜN VE DOĞRU İÇERİK ÜRETİMİNE TEHDİT
Yeni sistemle birlikte kullanıcıların doğrudan yapay zekanın ürettiği özetlere ve eksik bilgilere yönlendirildiğini kaydeden Prof. Dr. Levent Eraslan, dijital medya kuruluşları ve içerik üreticilerinin sitelerine trafik akışının azaldığını ifade etti. Levent Eraslan, "Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli haber siteleri için ciddi bir gelir kaybına yol açıyor ve özgün içerik üretiminin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.
KÜRESEL ODAKLARIN PROPAGANDASI... ÇARPITILMIŞ BİLGİLER!
Eraslan, "Ayrıca, yapay zekâda doğruluk kontrolü ve editoryal süreçlerin eksikliği, küresel medyanın propagandasını yaymayı kolaylaştırıyor. Kullanıcılar çoğu zaman özetlenen içerikteki yanlış veya çarpıtılmış bilgilerin farkına varamıyor. Bu da toplumun doğru bilgiye erişimini zedeliyor ve manipülasyon riskini artırıyor. İsrail/ABD ve İran Savaşı'nda da benzer manipülasyonların yoğun bir şekilde "dijital cephe" açılarak yapıldığını da varsaydığımızda böylesi uygulamaların tek taraflı işleyeceği de açıktır" sözlerini kullandı.
ALGORİTMA OYUNU
Sosyal medya devlerinin insanların algılarını ve zihinsel yönelimlerini şekillendirmeye çalışmasına vurgu yapan Eraslan, "Bu tür yapay zekâ uygulamalarında da gözlemliyoruz. Sistem, kullanıcı davranışlarını analiz ederek hangi içeriklerin öne çıkacağını belirliyor ve kullanıcıların bilgiye ulaşımını yönlendirebiliyor. Bu, dijital ortamda yeni bir tür algı propagandası riskini ortaya çıkarıyor. Örneğin füzelerin yaptığı tahribatların etkisi gölgelenmekte bazı ülkeler aleyhine yıkıntıların abartıldığı da görülmektedir." dedi.
GOOGLE'DAN REKLAM POLİTİKASI HİLESİ: İÇERİK ÜRETİCİLERİNE ÖDEME YOK...
Google'ın bu özelliğinin 'dijital sömürü' olarak tanımlanabileceğini kaydeden Prof. Dr. Levent Eraslan, "Çünkü... İçeriği bağımsız içerik üreticilerinden ve medya sitelerinden alıyor, Onlara herhangi bir ödeme yapmıyor, Üretilen içerikleri kendi reklam ve gelir politikaları doğrultusunda kullanıyor. Bu nedenle çağrım açıktır: Bilgiye erişim özgürlüğü ve bağımsız içerik üretimi, teknolojik yeniliklerden daha öncelikli olmalıdır. Kullanıcılar, yapay zekâ tarafından özetlenmiş içerikler ile orijinal kaynaklar arasında seçim yapabilmeli, içerik üreticileri ise emeklerinin karşılığını adil şekilde alabilmelidir." ifadelerini kullandı.