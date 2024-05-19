Türkiye ile Azerbaycan arasında tiyatro işbirliği gelişecek

Azerbaycan Devlet Tiyatroları Dairesi'nde gerçekleştirilen toplantıda iki ülke arasında kültür ve tiyatro alanında işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. İki ülke arasındaki işbirliğinin önemine değinen Tamer Karadağlı, Ankara'da Azerbaycan Kültür Merkezi'nin kurulmasının buna katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Azerbaycan 'a yaptığı ziyaretten bahseden Karadağlı, Azerbaycan kültürünün kendisinde ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Azerbaycan Kültür Merkezi Müdürü Samir Abbasov ise Azerbaycan Kültür Merkezi'nin önemli projeleri hayata geçireceğini söyleyerek, gelecekte düzenlenecek kültür günleri çerçevesinde tiyatro topluluklarının karşılıklı performanslarının desteklenmesi, yönetmen ve sanatçıların karşılıklı değişimi konusunda görüşlerini paylaştı.

Görüşmede, iki ülke tiyatroları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Azerbaycanlı yazarların eserlerinin Türkiye'de tiyatro sahnelerinde sahnelenmesi, bu yönde tecrübe alışverişi yapılması, gerçekleştirilmesi ve karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi konularında önerilerde bulunuldu. memorandumların imzalanması. Samir Abbasov, Türkiye'de her yıl düzenlenen "Medaniyat Yolu" festivaline Azerbaycan tiyatrolarının katılımı konusunda çalışmalar yapılacağını söyledi. Toplantıda ortak projelerin uygulanmasına yönelik bir plan hazırlanması konusunda mutabakata varıldı.